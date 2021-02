coronavirus-nel-mondo,-l’obiettivo-di-biden:-300-milioni-di-vaccini-entro-luglio.-e-attacca-trump

La pandemia ha provocato più di 2,35 milioni di morti da dicembre del 2019. Negli Usa le vittime sono salite a oltre 475 mila, seguono Brasile (236.201), Messico (169.760), India (155.360) e Regno Unito (114.851)

Usa, Biden accelera sui vaccini

Joe Biden prova a spingere sull’acceleratore per i vaccini contro il Covid. Il presidente americano annuncia di aver formalizzato l’acquisto di ulteriori 200 milioni di dosi, di cui 100 milioni da Pfizer e 100 milioni da Moderna. Con il nuovo ordine “entro luglio” gli Stati Uniti dovrebbero avere abbastanza dosi per vaccinare 300 milioni di americani.

L’annuncio è accompagnato da parole dure nei confronti di Donald Trump. Il piano per le vaccinazioni ereditato era in una situazione “molto peggiore delle attese. Gli scienziati hanno fatto il loro lavoro per un vaccino in tempi record, il mio predecessore non ha fatto il suo lavoro nel prepararsi alla grande sfida della vaccinazione di milioni di persone”, dice Biden nel corso di una visita al National Institute of health, lamentando il fatto che Trump non avesse ordinato abbastanza vaccini.

“Non sarà tutto risolto a breve, ma lo risolveremo”, aggiunge Biden riferendosi alle attuali difficoltà del piano di vaccinazione, alle prese con scorte limitate a fronte di una forte domanda. Chiedendo pazienza agli americani, il presidente si mostra anche cautamente ottimista e prevede che gli Stati Uniti potrebbero superare l’obiettivo di 100 milioni di dosi nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca.

New York, nascosti i dati sulle morti nelle case di cura

Scandalo a New York. Una collaboratrice del governatore Andrew Cuomo ammette che i dati sulle morti per Covid nelle case di cura sono stati nascosti per “paura che fossero usati contro di noi”. Lo riporta il New York Post citando Melissa DeRosa, assistente di Cuomo. Nel corso di una telefonata con alcuni politici democratici, DeRosa ha detto che i numeri sono stati tenuti nascosti dopo la minaccia di Donald Trump sull’avvio di indagine del Dipartimento di Giustizia. Una minaccia, ha spiegato DeRosa, che “ci ha paralizzato” visto che l’ex presidente stava usando il tema per attaccare molti governatori democratici, incluso Cuomo.