corea-del-sud,-i-cinema-alla-fame-per-covid-affittati-dai-gamer

SEUL – Che possono fare i gestori dei cinema in tempi di pandemia? Sale chiuse o deserte, regole di distanziamento che nei fatti fermano il lavoro, e il conseguente rallentamento anche nell’industria: lo spettro di un fallimento è dietro l’angolo. Così i gestori della Corea del sud hanno ipotizzato una soluzione al passo con i tempi: affittano gli schermi ai giocatori di videogame. E questi, in piccoli gruppi, possono sedere in un auditorium cinematografico da 200 posti altrimenti vuoto, per misurarsi con i videogiochi sullo schermo gigante.

“La qualità del suono è particolarmente sorprendente”, ha raccontato alla Bbc la studentessa di 25 anni Eui Jeong Lee. “Il suono degli spari è così vivido, e quando qualcosa è volato direttamente verso di me dallo schermo ho gridato”. La Lee e i suoi amici avevano prenotato lo schermo per due ore presso una filiale della più grande catena di cinema della Corea del Sud, la Cgv.

La Cgv ha ideato un’offerta specifica: fino a quattro persone possono noleggiare uno schermo per due ore per circa 90 dollari (75 euro circa) prima delle 18, poi in serata il prezzo sale a 135 (111 euro) in serata. Gli utenti devono portare con sé le loro console, giochi e controller.

Gli auditorium hanno tra i 100 ei 200 posti: i biglietti per il cinema Cgv costano circa 12 dollari ciascuno. Uno schermo da 100 posti pieno a metà per un film porterebbe a un fatturato di 600 dollari, salendo a 1.200 per uno da 200 posti al 50 per cento della capacità. E questo prima che gli spettatori comprino da bere e popcorn.

La scelta è una iniezione di vitalità in un settore ormai al disastro: le vendite globali di biglietti nel 2020 sono crollate del 71% a 12,4 miliardi di dollari rispetto ai 42,5 miliardi di dollari del 2019, secondo la rivista specializzata Variety.