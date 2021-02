codalunga:-luci-d’artista-per-seletti

Creata nel 2018 come illuminazione neon da Nico Vascellari, uno degli artisti italiani più influenti della sua generazione, Dream Merda è presto diventata un’immagine iconica diffusasi a livello globale. Le t-shirt, prodotte e distribuite in esclusiva da Codalunga, hanno fatto il giro del mondo diventando un vero e proprio simbolo riconosciuto a livello internazionale. Seletti, tra i brand più noti nel mondo del design per la sua vocazione sperimentale e il suo spirito aperto alla contaminazione, esplora il mondo dell’arte contemporanea annunciando la prima collaborazione con Codalunga, la factory di Nico Vascellari, tra gli artisti italiani più apprezzati in tutto il mondo.

Codalunga per Seletti: Resist Sister, Dream Merda, Santa Satan

«Conosco Nico da tempo e sono un grande fan del suo lavoro. Il progetto Dream-Merda, già dalla sua nascita nel 2018, aveva catturato la mia attenzione per il suo modo innovativo e allo stesso tempo semplice di esprimere un concetto potente» racconta Stefano Seletti, direttore artistico del marchio. «Credo che questa nuova collaborazione possa sottolineare ancora di più la necessità di scavalcare i confini tra l’arte e il design, permettendo al grande pubblico di avere in casa una vera e propria opera d’arte accessibile». Da questa prestigiosa unione sono nati tre light project che riprendono i famosi anagrammi coniati da Nico Vascellari: Dream Merda, Resist Sister e Santa Satan, espressioni che rimandano all’originale mondo artistico di Nico Vascellari e al confronto forzato tra opposti che da sempre caratterizza la sua innovativa ricerca.

Stefano Seletti e Nico Vascellari

«Nell’assoluta convinzione che l’arte debba istigare e stimolare un confronto con un pubblico quanto più vario possibile» spiega Nico Vascellari «è per Codalunga un grande piacere poter iniziare questa collaborazione con Seletti». Dream Merda è scontro e ritorno dei contrari: il motto di questo progetto, declinato poi nelle opere successive prodotte dall’artista, è il Manifesto del Codalunga-pensiero: In Dark Times We Must Dream With Open Eyes. Attraverso le sue iniziative, Codalunga sostiene anche raccolte fondi da devolvere a cause che si battono per la dignità della natura e dell’uomo. I nuovi light project realizzati in collaborazione con Seletti sono in vendita esclusiva negli store Seletti, sul sito www.seletti.it e su yoox.com, sito della azienda italiana attiva nel settore delle vendite online di beni di moda, lusso e design.