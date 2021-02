belen:-santiago-voleva-un-fratellino?

Adesso che la gravidanza di Belen è ufficiale, in tantissimi si sono chiesti come sta affrontando questa situazione il piccolo Santiago. La Rodriguez di recente ha raccontato che suo figlio diversi mesi fa, aveva già capito che tra lei e Antonio era nato qualcosa.

Belen Rodriguez da pochissimo ha confermato di essere incinta. L’argentina dopo le numerose indiscrezioni ha deciso di ufficializzare la sua gravidanza. In tantissimi dopo aver scoperto i dettagli su come è nata la storia d’amore tra Belen e Antonio si sono chiesti come sta affrontando questa situazione il piccolo Santiago.

Ricordiamo infatti, che Belen ha già Santiago, nato dalla relazione con Stefano De Martino nel 2013. Il bambino oggi ha 7 anni, e sembra aver accettato di buon grado la nuova relazione di sua madre.

A quanto pare il piccolo Santiago è molto felice della nuova relazione della madre. Belen ha spiegato che inizialmente ha cercato di nascondere la sua storia d’amore con Antonio al figlio. Dunque per i primi mesi i due si sono frequentati in segreto. Poi però l’hairstylist per sbagli ha chiamato l’argentina “amore” e Santi ha sentito:

“Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente “Amore” e allora, Santi mi ha confessato: “Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà dire pur qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato il principe“.

Sono state queste le dolcissime parole che Santiago ha detto alla showgirl, quando ha scoperto che aveva una relazione con Antonio! Come se non bastasse poi, il bambino pochi giorni dopo ha spiazzato la Rodriguez chiedendole: “Ma un fratellino?”.

A quanto pare quindi Santiago aveva già espresso a Belen il desiderio di avere un fratellino, quindi sarà stato sicuramente felice di sapere che quest’estate il suo sogno si realizzerà!