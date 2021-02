belen-rodriguez-incinta:-svelato-il-sesso-e-il-nome-del-bambino?

Qualche giorno fa un articolo di Chi ha confermato la gravidanza di Belen Rodriguez, la quale è ormai impegnata con Antonino Spinalbese. La bella argentina sarebbe al quinto mese di gravidanza, e sulla rivista sono uscite le prime foto in esclusiva.

La coppia ha deciso di avere un figlio dopo quattro mesi di frequentazione, una scelta che sicuramente ha generato alcune critiche, a cui Belen ha replicato senza timore

Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia stabilità. Ogni volta che esce un articolo su di me si parte sempre dal passato e sembra che sia una donna instabile, ma ci ho messo tanto a togliermi il dolore di dosso.

Sono anni che vengo giudicata e ci soffro, chiunque preferirebbe avere un complimento piuttosto che una critica pesante. Ma poi l’unico ragionamento sensato è che sono pregiudizi o giudizi che non sono mai una cosa bella, intelligente, perché chi li emette non vive con me e non sa cosa io abbia provato