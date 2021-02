belen-incinta,-il-web-l’attacca-e-la-mamma-veronica-sui-social-zittisce-tutti

Spread the love











Belen sembra avere una vita molto complicata, se da un lato sta vivendo un momento magico in attesa del suo secondo bambino che, presumibilmente sarà una femminuccia, dall’altro così in vista, così invidiata e ammirata è sempre al centro del gossip e ci sono momenti in cui lei tutto questo sembra non reggerlo. Infatti, è da tutti quelli che la conoscono descritta come una persona molto dolce, che vive i suoi sentimenti a pieno e che non si dà mai senza riserve perché è capace di provare grandi sentimenti. Maria De Filippi, che la conosce molto bene, l’ha descritta come una bambina dal cuore grande, pura e quasi ingenua.

E questo l’ha anche confermato il suo attuale compagno Antonino Spinalbanese che di lei è profondamente innamorato.

Belen ha reso pubblica la sua gravidanza ma c’è chi l’ha attaccata sul web

Durante l’estate scorsa, Belen ha sofferto tantissimo perchè è finito, per la seconda volta il suo matrimonio con Stefano De Martino in cui lei credeva completamente tanto da volerci provare per la seconda volta.

I rumors e il gossip durante tutta l’estate hanno raccontato che la storia d’amore tra Belen e il marito sia finita a causa di una storia clandestina tra Stefano e Alessia Marcuzzi ma questi pettegolezzi sono stati prontamente smentiti da tutti i protagonisti della vicenda. Quale sia la causa reale della fine del matrimonio tra Stefano e Belen nessuno lo sa ad esclusione dei diretti interessati ma quello che è certo è che Belen, prima di incontrare, per caso Antonino Spinalbanese era molto triste e molto giù. Poi questo incontro le ha cambiato la vita e solo dopo poco più di un mese è rimasta incinta e ora è già al quinto mese di gravidanza.

I popolo dei social, appresa la notizia della gravidanza si sono scatenati e, se in tantissimi anche personaggi famosi tra cui Chiara Ferragni, Caterina Balivo e Francesco Arca hanno fatto gli auguri a Belen, altri l’hanno attaccata dicendo che non è possibile che da soffrire così tanto per la fine del matrimonio dopo solo già un mese era già in attesa da un altro uomo appena conosciuto.

La risposta della mamma di Belen, Veronica a chi ha attaccato la figlia

Sui social è intervenuta la mamma di Belen per fronteggiare gli attacchi che sta subendo la figlia e ha risposto così: “Che cose stupide! Sembra che alcuni credano di avere la ricetta per non fallire! Non è il momento! Non sono i soldi! Non è età! È solo amore! Provaci! Cadi e ti rialzi e riprova! Questa è la vita … VIVERLA! Congratulazioni!”

Ma il popolo dl web ha subito risposto: “Non sono cose stupide… Non ci sono ricette per evitare il fallimento l’amore è sicuramente fondamentale ma l’età i soldi ed il tempo concorrono tutti ad evitare il fallimento… Aspettare un bambino dopo due mesi di conoscenza o volerlo perché si avvicinano i 40 anni è giusto? E la situazione economica non conta?.. Tutto è da ponderare”.

