asti:-squadra-volanti-arresta-un-48enne-colpito-da-un-provvedimento-di-carcerazione

Un equipaggio della Polizia di Stato, nel primo pomeriggio di ieri 11 febbraio, transitando nella zona Est della città, ha riconosciuto un uomo che stava passeggiando sul marciapiede per un 48enne astigiano, nei cui confronti pendeva un ordine di arresto per esecuzione di una sentenza di condanna a 7 mesi e 26 giorni per una rapina commessa molti anni prima.

L’uomo, riconosciuto grazie alla fotografia che era stata fatta circolare nei giorni precedenti tra gli operatori di Volante, al momento del fermo non ha opposto resistenza. Immediatamente accompagnato in Questura per essere sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, al termine degli accertamenti è stato accompagnato alla Casa di Reclusione di Asti per l’espiazione della pena.