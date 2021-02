amici:-enula-e-alessandro-nuova-coppia?

Nella scuola di Amici sono tanti i rapporti speciali che si sono creati tra gli allievi: sembra che ora stia nascendo del tenero anche tra la cantante Enula e il ballerino Alessandro, che con il suo carattere spumeggiante e particolare, potrebbe aver conquistato il cuore della ragazza.

Nella casetta di Amici, complice anche la situazione del Covid, che ha portato i ragazzi a vivere in isolamento, condividendo tutte le loro giornate insieme, si sono creati molti legami speciali, a partire da quello tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia, che proprio all’interno della scuola di Amici ha dato il suo primo bacio e probabilmente sta vivendo il suo primo amore.

Forse passando inosservati rispetto ad altre coppie, ci sono altri due allievi che, giorno dopo giorno, si sono avvicinati sempre di più, trovando un’intesa non prevista: si tratta della cantante Enula e del ballerino Alessandro, il cui legame sembra essere diventato sempre più forte.

Già in uno degli scorsi daytime, Alessandro si era aperto con Enula, raccontandole, mentre erano seduti in giardino guardando le stelle, il momento in cui aveva capito di non poter più fare a meno della danza: un giorno, durante un’improvvisazione, era scoppiato a piangere per l’emozione, e quel pianto liberatorio era stato il segno che stava facendo ciò che amava di più.

Alessandro a Enula: “Devi essere felice”

Alessandro, poi, ha voluto fare un discorso molto profondo a Enula, dicendole che, qualsiasi sia il risultato ottenuto nella vita, ciò che conta di più sono le emozioni che si provano, per questo si deve sempre cercare la felicità. Il ballerino ha portato come esempio la sua carriera futura, affermando che non gli importa dove si troverà o con quale compagnia, in quanto quello che sogna è di essere felice, anche se non dovesse riuscire a ballare ad alti livelli.

Enula è rimasta sorpresa da questo discorso, che ha ascoltato con molto entusiasmo e con un bel sorriso stampato sul volto, e, rincuorata, ha cercato un abbraccio da Alessandro: i due si sono stretti teneramente, senza nascondere un certo luccichio negli occhi, che testimonia forse come stia nascendo un sentimento molto speciale.

L’energia e l’ottimismo contagioso di Alessandro hanno forse conquistato il cuore di Enula, e vedremo nei prossimi giorni se uno dei due farà un passo decisivo verso l’altro.