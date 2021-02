Spread the love











La ex ballerina di Amici Agata Reale è in lotta contro una grave forma di leucemia. Ecco cosa ha raccontato al settimanale Diva e Donna. Agata Reale racconta sui social il dramma che l’ha colpita. La ex ballerina di Amici confessa sul magazine Diva e Donna di essere stata colpita da una leucemia promielocitica acuta. Agata ha […]

L’articolo Amici, dramma dell’ex amatissima ballerina: “Ho la leucemia” proviene da Leggilo.org.

