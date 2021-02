Spread the love











Cerchiamo di capire che cosa ha rivelato, stupendo tutti l’amato giornalista Alberto Matano, nel programma La Vita in diretta. Il programma che lo vede al timone tutti i giorni, per quanto riguarda La vita in diretta è amato e seguito con attenzione. Ma nella puntata di ieri, Alberto Matano ha fatto una rivelazione, evidentemente emozionato […]

L’articolo Alberto Matano emozionato annuncia in diretta: “E’ nata!” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...