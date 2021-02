albano,-fa-una-dichiarazione-che-lascia-tutti-a-bocca-aperta:-“il-cantante-mascherato?-una-setta-segreta”

Spread the love











Albano, in questi giorni, è al centro del gossip per avere criticato la scelta di Amadeus di voler fare, a tutti i costi il Festival di Sanremo nonostante, a detta del cantante di Cellino San Marco non ci siano i presupposti giusti. Infatti, da quando è stato ufficializzato che il pubblico in sala non potrà esserci, Albano ha detto che si poteva evitare di farlo nel mese di febbraio e aspettare la primavera quando magari i contagi cominceranno un po’ a calare e sarebbe possibile anche pensare di avere nell’Ariston il pubblico. In tanti hanno visto queste esternazioni di Albano come una ripicca per avere saputo di essere stato escluso dal Festival in quanto ad Amadeus la sua canzone non è piaciuta e non l’ha ritenuta adatta per la kermesse musicale più famosa d’ Italia. Certo, ad Albano la cosa non ha fatto piacere ma lui ha ribadito che questo non centra nulla con l’idea che il Festival andasse rimandato.

Albano ha anche fatto l’esempio di Diodato che, pur avendo vinto la scorsa edizione del Festival di Sanremo, non ha potuto raccoglierne i frutti perché poi c’è stato il lockdown che ha fermato il mondo.

Albano fa una dichiarazione dura “Il cantante mascherato sembra una setta”

Albano ha fatto una dichiarazione molto forte e ha detto “Il cantante mascherato” sembra una setta.

Infatti, Albano, che è stato ospite di Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno” ha detto che: “Nessuno di noi l’anno scorso sapeva chi fossero gli altri concorrenti. Era come un complotto, una setta segreta” e poi ha aggiunto: “giuro di non aver riconosciuto nessun concorrente”.

E poi ha detto ad Antonella Clerici: “Mi manchi … mia figlia Jasmine è una tua fan. Ora si trova a Milano per incidere. Farà lì l’università”.

E la Clerici ha risposto: “Che bello, allora la rivedrò”.

Albano stasera parteciperà come ospite a Il cantante mascherato sembra travestito da Leone come l’anno scorso ma non in gara.

