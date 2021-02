Addio a madre, maternità e latte materno, in Uk saranno sostituite da parole considerate non “discriminatorie” #Byoblu24

Spread the love

Allattamento al seno, madre, latte materno. E se questi termini sparissero dal vocabolario per essere sostituiti da un linguaggio più inclusivo e meno discriminatorio?

È quello che starebbe avvenendo in Inghilterra. Un Trust del National Health Service (NHS), servizio sanitario inglese, sta pensando di utilizzare un linguaggio appunto più inclusivo di genere per i suoi servizi di maternità. Notizia riportata da diversi media inglesi fra questi anche la BBC.UK .

Così termini come allattamento al seno o madre saranno sostituiti rispettivamente con “allattamento al petto” e “genitore partoriente”. Maternità con “perinatale” e latte materno con “latte umano”.

La Brighton and Sussex Medical School ( BSMS ) dovrebbe essere la prima ad adottare questo linguaggio nella comunicazione interna. Perché, spiegano, si tratta di una “sfida per l’identità di genere“.

Il trust in questione ha twittato: “Il nostro approccio è stato attentamente valutato per essere inclusivo delle persone trans e non binarie che partoriscono”.

I giornali inglesi parlano del primo trust ad aver introdotto una politica gender inclusiva per eliminare le diseguaglianze e le discriminazioni.

Utilizzare questi termini però non significherebbe adottare una politica discriminatoria al contrario? Queste battaglie lessicali sono davvero indispensabili? O si tratta di mere strumentalizzazioni (politiche) fini a se stesse?

Anche in Italia stiamo assistendo ad una virata in tal senso con l’ultima proposta del ministro Luciana Lamorgese di togliere dalla carta di identità dei ragazzi sotto i 14 anni la dicitura madre e padre e sostituirli con un più generico genitore 1 e genitore 2.

La preoccupazione, ormai costante, di un politicamente corretto spesso porta ad una trasformazione dei propri diritti i quali più che essere tutelati diventano enunciati privi di contenuti.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €18.763 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora