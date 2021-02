walter-zenga:-scontro-tra-le-due-ex-mogli

Una vera e propria telenovela quella che si sta svolgendo e che vede come protagonista Walter Zenga, ex portierone dell’Inter e della Nazionale. Dopo la diatriba fra Walter e i figli (della seconda moglie) Walter e Nicolò, gli attacchi dell’ultima consorte del portiere, Raluca Rebedea contro Andrea e Nicolò, ecco che le liti si spostano fra le due ex mogli (Elvira Carfagna e Roerta Termali).

Elvira Carfagna, prima moglie di Walter Zenga e madre di Jacopo (primo figlio dell’ex portiere di Inter e Nazionale) vuole dire la sua e lo fa nel modo più maligno che conosca: infangando la seconda moglie di Walter, Roberta Termali in una sorta di resa dei conti a colpi di cattiverie.

Walter Zenga, la sua terza moglie lo difende da Andrea e Nicolò

Raluca Rebedea, travel blogger di professione, nonché terza “signora Zenga” nei giorni scorsi ha voluto difendere suo marito, parlando di padre esemplare:

“Con i nostri piccoli è sempre stato un padre perfetto, molto coccoloso, vuole partecipare in tutto”.

Tra l’altro la donna ha spiegato che i due figli di Walter, Andrea e Nicolò, sono stati i primi a prendere le distanze. In particolare, li ha accusati di non essersi presentati né al loro matrimonio, né al battesimo delle loro rispettive figlie. La donna si è poi lamentata di chi le rivolge terribili insulti sui social:

“La gente è molto cattiva. Non mi sarei intromessa perché sono figli grandi che possono risolvere la questione con il padre. L’amore di un genitore non si divide ma si moltiplica per quanti figli ha”.

Walter Zenga: la prima moglie accusa la seconda

Ed ora ecco puntuale pure la prima moglie scende in piazza. Elvira Carfagna non usa mezzi termini e le sue parole sono a dir poco velenose. E se i figli della Termali (Andrea e Nicolò) hanno accusato il padre di non essere presente nella loro vita, fatto confermato pure da Roberta, ecco che ci pensa Elvira a catalizzare l’attenzione.

La prima moglie fa sentire anche lei la sua voce e le sue dichiarazioni nel salotto della D’Urso sono taglienti come rasoi. Tanto che Barbarella si dissocia da tale frase e Nicolò tuona e afferma di non accettare “in nessun modo che si attacchi mia mamma. Lei non si tocca”.

Zenga, la Carfagna: si finse mia amica e poi si fidanzò con Walter

Dunque Elvira Carfagna, come spiega Oggi, dice di aver conosciuto Roberta Termali per lavoro. A quel tempo, Elvira e Walter Zenga erano marito e moglie. E poi l’accusa contro Roberta:

“lei si finse mia amica, per diventare la fidanzata di Zenga”.

Insomma, come a dire che la Termali è stata la classica sfasciafamiglie e la parola “fidanzata” leggasi come “amante”. Accuse molto pesanti che, tra l’altro, sono state pure confermate da un’altra ospite che è diventata di “casa” nel salotto della D’Urso, Caterina Collovati, moglie di Fulvio, calciatore campione del mondo nel 1982.

Un tipetto velenoso, e non poco, che non ha paura di dire le cose, ed infatti gli scontri pure con Alba Parietti sono diventati memorabili. La D’Urso, come al solito, fa come Ponzio Pilato, si dissocia da tutto, ma continua a far sedere sulle sue poltroncine tutti, come in una sorta di arena, dove lo scontro è servito.