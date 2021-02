vogue-online:-nuova-piattaforma-per-seguire-le-sfilate-sul-web

La pandemia ha messo a dura prova il mondo della moda e dell’haute couture; per far fronte alle nuove necessità dei clienti e, per non far morire la voglia di fashion, Vogue ha lanciato Vogue Runaway, un portale online dove poter seguire tutte le sfilate con un click!

Vogue non è solo un magazine di moda riconosciuto in tutto il mondo, ma è un po’ come il paladino dell’Alta Moda; la pandemia, come prevedibile, ha sconvolto i lavoratori della moda, facendo cadere a picco anche brand molto affermati.

Nonostante tutto, la moda non si è fatta trovare impreparata, di fatto molte fashion week, da Parigi a Milano, si sono svolte parzialmente online.

La possibilità di farsi vedere, tra paillettes e strascichi di seta sulle passerelle, è fondamentale per tutti i marchi più noti, e Vogue, grazie al suo potere mediatico, è riuscito ad espandere il raggio d’azione delle sfilate.

A sostegno di tutto il mondo dell’haute couture, a grande richiesta, è nata una piattaforma direttamente dal sito Vogue, chiamata Vogue Runaway, che permette di rivivere molti fashion shows.

Vogue Runaway: la nuova frontiera online della moda

La moda ha fatto i conti con un nemico invisibile e inatteso, reagendo in una maniera esemplare; direttamente tramite il sito di Vogue, alla voce “Fashion shows“, con un semplice click si viene catapultati sulle passerelle di tutto il mondo.

Un vero e proprio archivio digitale dell’Haute Coture, e di tutti quegli eventi che erano blindati e per pochi eletti fino a qualche mese fa.

Tramite una selezione che può avvenire tramite diversi filtri: brand, collezione, evento ecc, si possono riassaporare le emozioni degli shows più amati e paparazzati.

La possibilità di selezionare scatto per scatto, ogni singolo capo, con tanto di didascalia descrittiva che aiuta lo spettatore ad osservare la sfilata.

Inoltre, sempre tramite Vogue Runaway, è possibile leggere le recensioni ed i commenti dei fashion editors di Vogue, così da migliorare la ricerca dei nuovi trend in fatto di colore, tessuti e capi!

Cosa stai aspettando? Immergiti nel nuovo archivio digitale della moda per essere sempre al passo con i tempi e il fashion!

