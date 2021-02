un-posto-al-sole,-anticipazioni-oggi-11-febbraio:-la-decisione-di-silvia

Spread the love

Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata dell’11 febbraio 2021. Che cosa vedremo nell’episodio su Rai 3 alle 20.40? Silvia è delusa dall’operato della polizia e non si sente appoggiata da Michele. La Graziani intende procedere con l’intervista in radio che le ha proposto Chiara, nuovo capo di Michele, che ha già discusso con la ragazza.

Serena cerca di convincere Clara a partecipare all’evento di gala al Circolo, motivo per cui la ragazza aveva discusso con Palladini. Clara non ne vuole sapere. Alberto va lo stesso alla serata, con Barbara come accompagnatrice. Viene visto da Ferri, Filippo e Serena.

Michele ha tentato di dissuadere Chiara Petrone, con la quale ha già aspri contrasti, dall’idea di intervistare Silvia. Delusa dall’operato della polizia e dalla mancanza di sostegno di Michele, Silvia prende una decisione inattesa. La Graziani alla fine accetta la proposta di Chiara Petrone, che sta creando problemi al marito: parlerà in radio della propria esperienza.

Thea ha mentito di nuovo per difendere il fratello Emil. Thea aveva chiesto aiuto a Giulia perché il fratello era nei guai. La Poggi lo aveva portato da Niko. Successivamente, Giulia ha compreso che Emil è l’aggressore di Silvia, ma il figlio, avvocato, le chiede di rimanere fuori dalla faccenda.

Sempre più in difficoltà, Nunzio realizza che se non risolverà in fretta le sue pendenze, a farne le spese potrebbe essere una persona a lui molto cara.

Franco indaga con discrezione su Nunzio, per capire il motivo che l’ha portato all’improvviso di nuovo a Napoli. Il padre adottivo teme che il ragazzo si sia cacciato in qualche nuovo guaio, e purtroppo ha ragione.

Il giovane, intanto, ha stretto amicizia con un nuovo coinquilino di Palazzo Palladini, Samuel, che si è aggiudicato il seminterrato di Alberto bruciando sul tempo Patrizio e Vittorio.

“Un Posto al Sole” va in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.40 alle 21.10 su Rai 3.