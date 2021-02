TG BYOBLU24 | 11 febbraio 2021 | EDIZIONE 19.00

11 febbraio 2021 – Alcune delle notizie del Tg:

I giornali italiani si sono subito affrettati a liquidare l’ultima missione fatta dall’OMS a Wuhan come rivelatrice dell’inesistenza di prove sull’origine artificiale del virus. In realtà la missione dell’OMS rivela tutt’altro e apre a nuovi scenari su come avrebbe avuto origine questo nuovo coronavirus.

Si sta tenendo in queste ore la votazione sulla piattaforma Rousseau del M5S per dare il consenso ad entrare nel nuovo Governo Draghi. E noi abbiamo voluto sentire il commento del deputato pentastellato Pino Cabras che ha deciso di non votare la propria fiducia al nuovo Governo in via di formazione.

Parliamo dell’app immuni, che all’inizio sembrava dover essere la soluzione ai problemi degli italiani e invece si è rivelata un flop e un costo molto pesante sulle tasche dei cittadini italiani.

Da alcuni giorni l’università di lettere Federico II di Napoli è stata occupata dagli studenti. Siamo andati a conoscere le motivazioni degli occupanti, una situazione resa ancora più difficile dalla mancanza di didattica in aula ormai da mesi.

Presso la sala stampa della Camera dei Deputati si è parlato di scuola e Costituzione. Le misure anticovid hanno infatti costretto gli alunni delle scuole a rinunciare a delle prerogative fondamentali per l’infanzia. Ospite dell’iniziativa organizzata dalla parlamentare Sara Cunial è stata l’ex preside Solange Hutter, che ha presentato il suo progetto di “Scuola per la Costituzione”.

Strappo all’interno del Partito Repubblicano, 120 dirigenti pensano di creare un nuovo partito politico in funzione anti-Trump. Nel frattempo l’ex presidente studia le sue mosse in vista del processo per impeachment.

Claudio Messora