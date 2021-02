Teresa Mannino dal tradimento alla bambina | Oggi come va

Teresa Mannino si rese protagonista di uno spiacevole episodio di infedeltà, la stessa comica non si è mai nascosta ed ammise il suo gesto

Teresa Mannino (Instagram)

Teresa Mannino nacque a Palermo il 23 novembre del 1970. È una famosa comica, cabarettista, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica. Dimostra una spiccata passione per l’arte della recitazione fin da bambina e nel 1998, fino al 2000, studia alla scuola europea di recitazione a Milano, presso il quale partecipa ad un corso di storia del teatro con Luigi Lunari,

Nel 1999 arriva il suo esordio in teatro, mentre nel 2000 partecipa alla commedia Dio di Woody Allen, con la regia di Valeria Di Pilato. Dopo ulteriori corsi e stage comincia a lavorare in radio, dove conduce una trasmissione della Rai, questo le spalanca le porte del piccolo schermo dove le sua bravura viene subito riconosciute.

Nel 2012 è candidata all’Oscar della televisione come personaggio rivelazione insieme a Marco Liorni e Rocco Papaleo, sarà proprio lei ad aggiudicarsi il premio. Il debutto cinematografico però è antecedente a questo premio.

La prima pellicola di Teresa risale al 2008, quando interpreta un ruolo in Amore, bugie e calcetto. Successivamente saranno molti i film a cui prenderà parte, arrivando a collaborare con registi molto affermati come Carlo Vanzina. A renderla famosa ai meno appassionati di spettacolo fu anche la sua vita privata, della quale raccontò un episodio scabroso.

Leggi qui -> Lorella Boccia, ballerina di Amici e la strana uscita: “Voglio tacere”

Leggi qui -> Gianni Sperti principe della tv Italiana: guadagni esorbitanti

Teresa Mannino ed il tradimento ai danni del marito

Teresa Mannino, come ogni celebrità che si rispetti, ha visto la sua vita privata diventare di dominio pubblico. Fece molto scalpore la storia riguardante la fine del suo matrimonio in quanto avvenne in un modo molto particolare.

Lei stessa più volte ha ammesso le sue colpe, dichiarando a Donna Moderna di aver tradito il marito. “Ci siamo conosciuti all’inizio della mia carriera su un palco, e ci siamo innamorati di sgarrubbo (di nascosto in siciliano) perché io ero impegnata. Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati. Ma, al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea per caso in un Autogrill di Verona. Tutto è cominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo”.

La storia con Andrea prosegui però, tant’è dal loro amore naque anche una bambina di nome Giuditta, che almeno per ora non sembra voler seguire le orme della madre, è infatti appassionata di astronomia. Il loro legame divenne così forte che è riuscito ad arrivare fino ai giorni nostri, rendendoli una coppia affiatatissima.