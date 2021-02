Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island, Liberati contro Antonella Elia: “recita una parte”

Valeria Liberati e Ciavy, ex concorrenti di Temptation Island, sono stati intervistati da Mondotv 24; nell’intervista Valeria ha parlato di alcuni concorrenti del reality, senza risparmiare nessuno; Antonella Elia, secondo la ragazza, sta recitando una parte come opinionista del GF Vip.

Valeria Liberati, ex concorrente di Temptation Island, ha detto la sua senza sconti per nessuno in un’intervista rilasciata per Mondotv 24; intervistata insieme al suo ragazzo Ciavy, la vera star è stata lei, commentando molte persone con le quali è venuta in contatto grazie al programma.

Valeria, dopo la lite mediatica che ha portato ad un blocco su Instagram, con Sofia Calesso, ritorna un po’ sui suoi passi, soprattutto parlando di Carlotta Dell’Isola.

Quando le viene chiesto un commento sul GF Vip, la ragazza parla subito di Antonella Elia, conosciuta insieme a Pietro Delle Piane durante l’edizione alla quale hanno partecipato insieme; di fatto, l’ottava edizione, ha visto coppie miste, sia di Vip che di Nip.

Leggi anche: Temptation Island: Valeria e Ciavy, cosa succede? La verità

“Antonella non è così come la vediamo, è diversa, è dolce, non è come la descrivono…sta un po’ esagerando, però lei non è così. Credo faccia anche una parte”.

Per Valeria infatti, l’Elia in veste di opinionista sta calcando molto la mano, ma in realtà è una persona molto più dolce e sincera. La vita di Antonella, secondo la coppia, l’ha portata a sapersi difendere e ad avere il coraggio di cacciare le unghie quando necessario.

Valeria su Carlotta Dell’Isola: “Non era sé stessa”

Carlotta Dell’Isola è stato uno dei motivi di screzio tra Sofia Calesso, che la accusava di essere raccomandata dalla Marcuzzi, e Valeria Liberati; la Liberati ha intimato a Sofia di non dire menzogne, nonostante anche lei ritenesse che Carlotta fosse “un gradino” più in alto delle altre.

Durante l’intervista rilasciata recentemente, Valeria non ha espresso le stesse opinioni su Carlotta, si è semplicemente limitata a parlare del suo percorso nel programma:

“Io con Carlotta ci ho parlato prima che entrasse nella casa, è una brava ragazza, l’unica cosa credo non sia stata troppo sé stessa all’interno della casa, anche perché una volta uscita prendi e dici che Zenga non ti piaceva e quello non ti piaceva; non lo potevi dire quando eri dentro? Non era il suo contesto“. Potrebbe interessarti: GF Vip: Antonella Elia rischia, il fidanzato la minaccia se…

Nonostante le parole non siano lusinghiere, nessun accenno alla presunta raccomandazione di Carlotta; che Valeria si sia spaventata quando Alessia Marcuzzi ha risposto direttamente a Sofia? Chi può dirlo.

Ciavy su Pierpaolo Pretelli

Anche Ciavy ha espresso la sua su molti concorrenti del Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli, che conosce personalmente dato il suo lavoro nei locali, è un bravo ragazzo, cosa che secondo Valeria non è vera.

Valeria ritiene che Pierpaolo sia una presenza superflua nella casa, ancora innamorato di Elisabetta Gregoraci ma che sta sfruttando la storia d’amore con Giulia Salemi. La coppia ha avuto uno screzio durante l’intervista, proprio parlando della coppia dei Prelemi.

Ciavy crede che Zenga, anche lui ex concorrente di Temptation Island, non sia una persona veritiera, mentre sugli altri non ha particolari commenti.

E come va tra Ciavy e Valeria? La ragazza lo mette in allerta, se dovesse comportarsi come durante il programma, per loro sarà automaticamente la fine, ma per adesso sembra andare tutto a gonfie vele.