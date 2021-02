temptation-island,-ex-concorrente-in-dolce-attesa

Il 2021 è un anno ricco di fiocchi da appendere sulle porte di casa per gli ex concorrenti di Temptation Island; Martina Sebastiani, ex fidanzata di Gianpaolo Quarta, con il quale ha partecipato alla sesta edizione del reality, è in attesa del suo nuovo compagno. L’annuncio dato tramite i social.

Temptation Island è un reality per alcuni molto malvagio, mettendo le coppie sotto i riflettori delle loro tentazioni più recondite; ormai giunto alla nona edizione, il docu-reality ha un enorme seguito, così come coloro che ne hanno fatto parte.

Tra il 2020 e il 2021, numerose coppie hanno annunciato di essere in dolce attesa, sia coppie che hanno resistito al programma e si sono riappacificate, sia persone che hanno ritrovato l’amore dopo la delusione del falò di confronto finale.

In attesa di scoprire quando e come Temptation Island e Temptation Island Vip, riaccenderanno i motori, vi annunciamo che anche Martina Sebastiani, concorrente della sesta edizione del 2018, è in dolce attesa.

Martina Sebastiani e la rottura con Gianluca Quarta

Martin Sebastiani aveva fatto molto discutere durante la sua partecipazione al programma, soprattutto per il suo avvicinamento al tentatore Andrea Dal Corso.

Il suo ex, Gianpaolo Quarta, non si è perso d’animo e allo stesso modo ha avuto flirt con alcune tentatrici; come in molti si aspettavano, la coppia non ha superato indenne il programma, diventando l’unica coppia a separarsi dopo quell’edizione.

A distanza di tre anni però, Martina ha un nuovo ragazzo, il cui nome su instagram è @gianraf; il profilo privato del nuovo amore di Martina non permette di conoscere nulla di lui, se non che probabilmente è il titolare di un negozio di illuminazione.

La ragazza è tristemente nota per una delle “figuracce” più clamorose nella storia del reality; durante il falò di confronto, Martina chiamò il suo ex ragazzo con il nome del tentatore Andrea Dal Corso.

La gaffe diventò ben presto un meme virale sul web; sembra passata una vita da quel momento e oggi, dopo aver spento velocemente la fiamma con il tentatore, dopo una brevissima frequentazione al di fuori del programma, facciamo tanti auguri a Martina Sebastiani per il lieto evento!