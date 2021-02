temporary-delivery:-i-grandi-chef-lo-fanno-limited-edition

Come un temporary restaurant “apre” solo per un numero limitato di giorni e solo per un numero ristretto di clienti, ti consegna la cena a domicilio ed è firmata da un grande chef. Il temporary delivery è tendenza e sarà una delle attività preferite di questo nuovo anno.



Ci hanno pensato per primi a Modena, dove dalla Franceschetta di Massimo Bottura sono partiti i primi carichi di ordini alla volta di Milano. Full booking e prenotazioni andate esaurite in poche ore. Hanno replicato a Milano, a Bologna e ora pianificano un road tour con cui portare Emilia Burger e torte sabbiose in giro per l’Italia. Poi ci ha pensato Yoji Tokuyoshi che con la sua Bentoteca ha varcato i confini di Milano per portare i suoi piatti di ispirazione giapponese in mezzo Nord Italia.



Ora arriva il Delivery d’autore di Identità Golose Milano.

Delivery d’Autore

Prima assoluta martedì 2 febbraio per il progetto Delivery d’Autore nato dalla collaborazione tra l’Hub Internazionale della Gastronomia e Borgo Egnazia, icona dell’ospitalità pugliese nel mondo. Per due settimane e fino al giorno di San Valentino, sarà possibile gustare a Milano un distillato della proposta del ristorante gastronomico Due Camini. Si replica con Luigi Taglienti dal 16 al 21 e dal 23 al 28 febbraio.

Dalla Puglia: Domingo Schingaro da Borgo Egnazia

Domingo Schingaro, chef del ristorante Due Camini è noto per la sua cucina di terra e di mare profondamente legata alla cultura mediterranea e pugliese in particolare. I suoi sono piatti golosi, capaci, come racconta lui stesso «di rappresentare la nostra cultura gastronomica, i sapori del nostro territorio, le tradizioni della nostra gente». Puntarelle, patate dolci e liquirizia, è una delle ricette che arrivano a casa e parte del menu degustazione Radici: le puntarelle vengono cotte a bassa temperatura con del sedano, e vengono servite su una tartelletta di mandorle, con un fondo di verdura e della liquirizia che ben si sposa con la nota amara delle puntarelle, al fondo di verdure tostate e alla crema di patate dolci. E poi Ziti con ragù di brasciole di manzo podolico della tradizione pugliese: ziti ripieni di ragù tradizionale pugliese fatto con le brasciole ovvero involtini di carne di manzo ripieni di pecorino, pancetta, aglio e prezzemolo. Una spolverata di caciocavallo e l’aggiunta di una salsa alle erbe marine.Infine Baccalà, cime di rapa e salsa alle acciughe e come dolce il Mostacciolo, dolce tipico della tradizione pugliese, rivisitato usando tutti gli ingredienti della tradizione.

Due le opzioni : menu composto da 4 portate (55 euro) e il menu composto da 2 portate a scelta (35 euro). Si ordina con un giorno di anticipo, entro le ore 15.00, al numero di telefono 02.23668900, o via mail prenotazioni@identitagolosemilano.it con consegna solo a Milano dalle ore 15.00 alle 18.00. Sarà possibile anche l’asporto con ritiro in via Romagnosi 3 dalle ore 12.00 alle ore 18.00, sempre ordinando con almeno un giorno di anticipo.

Sfoglia la gallery