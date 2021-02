STRAPPO ALL'INTERNO DEI REPUBBLICANI. FRONDA ANTI-TRUMP PENSA AD UN NUOVO PARTITO.

Spread the love

Nella storia politica degli Stati Uniti raramente il Partito Repubblicano ha vissuto momenti drammatici come quelli che sta attraversando dopo l’abbandono della Casa bianca da parte di Donald Trump.

Subito dopo le elezioni presidenziali americane lo stesso Trump aveva paventato l’ipotesi di creare un nuovo partito – si parlava di un ‘Patriotic Party’ (Partito Patriottico) – per raggruppare l’elettorato fedele al modello repubblicano creato dall’ex presidente, dando voce all’America rurale, alla working class bianca, ai piccoli artigiani e imprenditori.

Ma non tutti nel partito sono d’accordo con l’idea che il tycoon continui a mantenere la sua influenza ideologica e politica e per questo motivo oltre 120 dirigenti repubblicani avrebbero avviato delle consultazioni per formare un nuovo partito di “centro-destra”.

“Prendiamo atto – spiegano in un comunicato i dissidenti repubblicani – che il partito Repubblicano non ha la volontà di opporsi a Trump e al suo tentativo di sabotare la democrazia in America”.

Tra i repubblicani anti-Trump ex funzionari dell’amministrazione Ronald Reagan, George Bush padre e figlio, e dello stesso Trump, oltre che ex ambasciatori.

Durante una conferenza online i dissidenti anti-Trump hanno rimarcato la loro preoccupazione per la linea troppo “nativista” del Partito Repubblicano. Il nativismo è una tendenza politica che pone al primo posto gli interessi dei nativi (cioè degli americani di nascita) e poi quelli degli stranieri.

Si ha la sensazione che una parte dei repubblicani voglia distanziarsi da Donald Trump proprio adesso che inizia il processo per impeachment a suo carico. Ma l’ex presidente starebbe meditando la sua prossima mossa, proprio contro il Congresso e quella parte di repubblicani che ha votato a favore della messa a processo.

Del resto al momento i numeri sembrano giocare a suo favore: per condannare l’ex presidente almeno 17 senatori repubblicani dovrebbero votare con i 50 senatori democratici. Erano stati 45 quelli che il 26 gennaio votarono la messa in stato d’accusa del presidente, ritenendola incostituzionale.

Quello che è certo è che per il Partito Repubblicano è in atto uno scontro politico che potrebbe cambiare in futuro l’assetto del partito in maniera significativa.

Claudio Messora