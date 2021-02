sonia-lorenzini-insinua-che-maria-teresa-ruta-sia-un’astuta-stratega-e-pubblica-un-video

Spread the love

Sonia Lorenzini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, non è mai andata molto d’accordo con Maria Teresa Ruta e lo ha confermato con il suo ultimo tweet in cui ha postato un video, insinuando che quest’ultima sia un’astuta stratega.

Nel video in questione si vede un confronto tra Maria Teresa e Dayane Mello in cui la prima afferma:

“Quando litigava con Stefania, purchè non litigassero, ho inventato quella storia con Filippo, ho inventato cose per creare altre bombe.”

Il web, però, si è abbastanza diviso su questa storia, tra chi si allinea alle posizioni di Sonia e ritiene quindi che Maria Teresa, sotto sotto, sia una stratega che cerca di ingraziarsi le simpatie del pubblico, e chi, al contrario, fa notare alla Lorenzini che il video da lei pubblicato è uno stralcio che fa parte di un discorso più ampio di Maria Teresa:

“Inventato la storia di Filippo purché non litigassero” = detto che Filippo aveva influenzato Tommaso sulla nomination a Stefania. Cosa che Filippo sa perfettamente.

Il victim blaming fatto in casa non ti è bastato Sonia, vuoi continuare a fare figuracce fuori? #gfvip #tzvip pic.twitter.com/eiVzh4bYkm — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) February 9, 2021

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, tuttavia, non è affatto persuasa e continua a pensare che la Ruta non sia del tutto sincera:

“Io lo dissi dal principio… che qualcosa non tornava ma hanno preferito le bugggggie.”

Ho fatto una domanda mariateresa che combini? E in che senso? Quindi metto un ipotesi davanti a quello che ho sentito ma vedo che l’italiano ai più non viene compreso ♥️ Fa lo stesso — Sonia__lorenzini (@Sonialorenzini4) February 9, 2021

Sonia Lorenzini non è però la sola a dubitare delle vere intenzioni di Maria Teresa Ruta: nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo visto che anche alcuni concorrenti della casa, come Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco e Andrea Zenga hanno nominato Maria Teresa proprio perchè non del tutto convinti della chiarezza delle sue parole e della sua sincerità.