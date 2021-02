Il sale al vino rosso è una preparazione molto semplice, concettualmente simile agli zuccheri aromatizzati, ma ancora più versatile, perché può trovare impiego sia in ricette salate, ad esempio per dare maggiore gusto alla carne o ad un contorno, ma anche per dare un’aromaticità particolare a dolci o cocktail.

Una ricetta che è anche esteticamente bella da vedere e presentata in un grazioso contenitore di vetro trasparente può diventare un bel regalo fatto in casa estremamente utile.

D’altronde il trend degli ultimi anni è quello di realizzare da soli, personalizzandoli, i regali natalizi e il loro confezionamento, quindi seguiteci perché il sale al vino è una preparazione semplice ed originale che viene sempre molto apprezzata.

Potete utilizzare il vino rosso e il tipo di sale che preferite, in questo senso potete anche divertirvi a sperimentare la combinazione che preferite, e nel confezionamento suggeriamo di applicare una piccola pergamena in cui si descrivono le caratteristiche del vino scelto.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 150 minuti

Tempo totale: 160 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

250 ml Vino Rosso

60 g Sale Fino

Preparazione

Per preparare la ricetta del sale al vino rosso, versate il vino in un pentolino e mettetelo a fuoco basso. Lasciate ridurre il vino molto lentamente fino ad ottenere una consistenza sciropposa.

Lasciate freddare.

Unite il sale mescolando bene, fino a che avrà assorbito tutto il liquido. Mettete il sale in una pirofila ed allargatelo. Passate in forno a 50 gradi per due ore, girandolo di tanto in tanto e facendo attenzione a non farlo bruciare. Trascorso questo tempo, spegnete il forno ed aprite il portello. Lasciate freddare completamente il sale nel forno.

Controllate che il sale sia effettivamente asciutto, altrimenti mettete ad asciugare di nuovo diminuendo i tempi.

Quando il sale sarà pronto, confezionatelo in vasetti di vetro sterilizzati.