Roma, tre licei occupati: c’è preoccupazione a causa del Covid

Spread the love

Salgono a tre i licei occupati dagli studenti al centro di Roma, ma la preoccupazione è principalmente dovuta al possibile contagio da Covid-19

Dopo l’occupazione del Liceo Classico Ennino Quirino Visconti da parte degli studenti, sono tre i licei romani occupati. All’interno del Visconti sono entrati circa quaranta studenti. Ieri, invece, il Socrate ed il Mamiani. E’ durata solo qualche giorno, invece, al Kant ed all’Albertelli.

Al Mamiani gli studenti ha spiegato di sentirsi chiamati in causa ed accusati di essere causa e capro espiatorio di una situazione che non dipende da loro. Il dirigente, però, ha controbattuto affermando che “occupare è pericoloso a causa del Covid”. Questo è il timore diffuso in merito a tale situazione.

LEGGI ANCHE—> Covid, la Merkel avvisa la Germania: in arrivo terza ondata con le varianti

Roma, oggi è partita la somministrazione del vaccino AstraZeneca

Quest’oggi, 11 febbraio, a Roma è partita la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca per i medici ed altri sanitari under 55. L’hub di Fiumicino sarà il principale polo vaccinale. Nella prima giornata saranno somministrate 400 dosi di AstraZeneca destinate agli operatori sanitari di età compresa tra 18 e 55 anni e la Croce Rossa Italiana ne gestirà l’inoculazione grazie al suo personale sanitario.

LEGGI ANCHE—> Nannicini (PD) a iNews24: “Congresso? Ascoltiamo la base e facciamo in fretta”

La struttura, ricavata da una parte dei 22mila metri quadri messi a disposizione da Aeroporti di Roma, è di 1.500 metri quadrati interamente coperti e riscaldati è capace di somministrare fino a tremila dosi di vaccino giornalmente quando sarà attivo 24 ore su 24. “Il centro vaccinale di Fiumicino disporrà di 65 cabine, di cui 25 per l’inoculazione dei vaccini, 160 sedute nell’area di osservazione medica, un parcheggio auto di circa 330 posti. In dotazione anche servizi igienici – spiega Adr – ed un servizio di ristorazione. L’area ad alto isolamento termico è dotata di un innovativo tunnel per la decontaminazione e il rilevamento della temperatura”.