revello-ripiomba-nella-paura:-dopo-il-covid-tornano-i-furti-in-abitazione

E’ successo ieri sera, mercoledì 10 febbraio, poco dopo le ore 19, che una pattuglia dei Carabinieri di Revello, incappasse in un’auto in corsa, con a bordo i malfattori che avevano appena tentato un furto in abitazione.

La località in questione è Tetti Pertusio, zona periferica di Revello, dove sono stati registrati tre furti su quattro nelle ultime due settimane. Dopo le urla della donna, padrona di casa, dopo il furto subito, i carabinieri hanno cominciato un breve inseguimento, ma purtroppo, a causa del modello dell’auto, che permetteva una velocità di spostamento superiore a quella dei Carabinieri, la corsa non ha prodotto il risultato sperato.

Il comandante della Compagnia Carabinieri di Saluzzo Giuseppe Beltempo, avendo osservato l’evolversi della situazione ed il modus operandi dei malfattori, invita tutti i cittadini a dotarsi di impianti di videosorveglianza ed allarmi, efficaci e funzionali, di modo da proteggere le proprie abitazioni ed eventualmente fornire supporto alle attività di ricerca delle forze dell’ordine. E altresì importante tenere le porte chiuse e le luci accese.

Il comandante Beltempo, esorta inoltre la popolazione a non esitare nel chiamare immediatamente il 112 nel momento in cui si possa incappare in una situazione ambigua, in un’auto o in una persona sospetta: “Questo – dichiara il comandante – deve essere fatto prima di qualsiasi altra cosa. Non bisogna chiamare la stazione di riferimento, bensì il 112, affinché dalla centrale operativa possano partire le giuste indicazioni. Chiedo la massima solidarietà anche nei confronti del vicinato – continua Beltempo – così che ogni situazione allarmante o minimamente sospetta possa giungere nelle mani delle forze dell’ordine, permettendo così un pronto intervento”.