oroscopo-branko,-oggi-11-febbraio

Oroscopo di Branko le previsioni per oggi giovedì 11 febbraio 2021: la settimana scorre ed eccoci arrivati a giovedì! Come sarà l’oroscopo di questa giornata per i segni dello zodiaco e cosa promettono gli astri? Qualche piccola anticipazione di oggi per voi. Il Toro è agitato, il Cancro è fortunato, la Vergine avrà la meglio, giornata complicata per lo Scorpione, ancora affari per il Capricorno, i Pesci sono magici.

Cos’altro succederà? Ce lo svelano le previsioni del famoso astrologo Branko liberamente tratte. Vediamo nel dettaglio le novità di questa giornata per i segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete giovedì 11 febbraio 2021

Il cambio di Luna porta opportunità da non sottovalutare. La fortuna si affaccerà nel vostro quadro astrale e le collaborazioni diventano proficue. Provate una nuova strada imprenditoriale, otterrete ottimi risultati!

Oroscopo Toro giovedì 11 febbraio 2021

E’ un peccato perdere tempo dietro ad ansia e preoccupazione per qualcosa che è solo nella vostra testa. Cercate di essere razionali come solito e prendetevi cura del fisico. Una dieta corretta abbinata ad un’attività fisica aerobica aiuterà, fidatevi!

Leggi anche l’Oroscopo di Branko

Oroscopo Gemelli giovedì 11 febbraio 2021

Mmmmmmmm che bella giornata! La Dea bendata vi sorride, tentate la fortuna. Favorite le attività di import-export ed i rapporti nascosti. Non innamoratevi però!

Oroscopo Cancro giovedì 11 febbraio 2021

Risoluti e pratici non ci saranno rivali a lavoro che tengano. Le attività commerciali vi vedono protagonisti e l’infallibile istinto vi guiderà. Esperti ed affidabili sarete il punto di riferimento di molte persone!

Oroscopo Leone giovedì 11 febbraio 2021

La giornata richiederà cautela soprattutto nel lavoro. Attenti ai superiori che pretendono troppo e ai collaboratori che si approfittano della vostra bontà. La Luna è fastidiosa, non fateci caso!

Oroscopo Vergine giovedì 11 febbraio 2021

Giornata di traguardi lavorativi speciali! Se avete mandato dei curriculum o partecipato a concorsi, potreste essere convocati e con stupore vi scoprirete vincitori! Qualcuno dovrà fare le valigie.. la fortuna vi chiama!

Oroscopo Bilancia giovedì 11 febbraio 2021

Fiori rosa, fiori di pesco.. No, per voi si parla di fiori d’arancio! Saranno molte le coppie che decideranno di formalizzare il rapporto d’amore. Avete le idee chiare e nessuno potrà farvi cambiare idea, ah l’amour l’amour!

Oroscopo Scorpione giovedì 11 febbraio 2021

Questo Novilunio porta stress, preparatevi ad una giornata di fuoco e fiamme. Discussioni e polemiche faranno tremare i rapporti d’amore più fragili. Non esagerate con le reazioni e cercate di vedere le cose per come sono realmente.

Leggi anche l’Oroscopo di Paolo Fox

Oroscopo Sagittario giovedì 11 febbraio 2021

La Luna cambia, ma l’amore resta anzi, ne avrete ancor di più! Venere ha regali molto eccitanti, preparatevi a nuove e stuzzicanti storie d’amore e passione.. Mui calienti!

Oroscopo Capricorno giovedì 11 febbraio 2021

La Luna Nuova regala opportunità di guadagno! Gli astri hanno deciso di graziarvi, sfruttate questa occasione per accumulare ricchezza e fortuna. Energia, ambizione e buona sorte aiuteranno gli affari!

Oroscopo Acquario giovedì 11 febbraio 2021

E dopo aver ritrovato la parte vera di voi, ecco che immancabilmente Venere offre occasioni d’amore su un piatto d’argento! La Luna nuova porta con sé conquiste e nuovi sentimenti, preparatevi agli scoop!

Oroscopo Pesci giovedì 11 febbraio 2021

Luna Nuova e super poteri! Le forze astrali garantiscono intuizioni eccezionali. La vostra mente è una pentola in ebollizione, progetti, emozioni, idee si scompongono e ricompongono in modo originale e starvi vicino sarà davvero divertente. Magnetici!