“obsoleto-e-incompatibile-con-le-politiche-ambientali”:-parigi-rinuncia-ad-ampliare-l’aeroporto-charles-de-gaulle

PARIGI – Si era già ristretto per via della crisi del Covid. L’aeroporto Roissy-Charles de Gaulle da qualche mese funziona a rilento. Adesso però dovrà rinunciare a ingrandirsi in futuro, com’era previsto dal progetto per costruire un quarto terminal che avrebbe accolto 450 voli supplementari, aumentando la capacità di altri 40 milioni di passeggeri all’anno. “Il governo ha chiesto alla società Aeroporti di Parigi (Adp) di abbandonare il suo progetto e di presentarne uno nuovo, più coerente con gli obiettivi di lotta ai cambiamenti climatici e alla protezione dell’ambiente”, ha annunciato la ministra della Transizione ecologica, Barbara Pompili.

Il gruppo Adp, controllato al 50,6% dallo Stato francese, dovrebbe confermare la decisione la settimana prossima. Il progetto di ampliamento di uno dei più grandi scali europei, con un costo compreso tra i 7 e i 9 miliardi di euro, sarebbe dovuto diventato operativo nel 2037. “E’ un progetto obsoleto che non corrisponde più alla politica ambientale del governo e alle esigenze di un settore in pieno mutamento”, spiega Pompili.

Il crollo del traffico aereo – nel 2020 Roissy ha avuto meno di un quarto dei voli – ha accelerato la decisione politica. Le stesse compagnie non fanno più previsioni sul ritorno alla normalità. Anche quando la pandemia sarà finita, molti esperti ritengono possibile che ci sia un cambio di abitudini nei viaggi. E molti governi, come quello francese, hanno già deciso di limitare i voli interni per sostituirli con i tragitti in treno.

“Avremo sempre bisogno di aerei, ma si tratta di essere più razionali nell’uso del trasporto aereo e di ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra del settore”, spiega la ministra il giorno dopo aver presentato la Loi Climat con la quale il governo punta a ridurre le emissioni di gas serra. Il cantiere per il Terminal 4, nel mirino delle associazioni ambientaliste, aveva già molto ritardo. Nel luglio 2019, il faraonico progetto – che per capacità equivale all’intero scalo parigino di Orly – era stato bocciato dall’Autorità per l’ambiente che aveva chiesto di “risolvere l’equazione” tra l’aumento dei voli, del traffico stradale e il rispetto degli obiettivi internazionali previsti dagli accordi di Parigi. Durante la campagna per le comunali, nel giugno scorso, un centinaio di sindaci dell’Ile-de-France, la regione di Parigi, avevano scritto a Macron per esortarlo a ritirare il progetto.