legends-of-tomorrow-7:-cosa-sappiamo

Legends of Tomorrow 7 stagione quando esce? Stagione televisiva 2021-2022

Mercoledì 3 febbraio 2021 il network statunitense The CW annuncia il rinnovo di dodici serie per una nuova stagione. Tra queste c’è anche DC’s Legends of Tomorrow, conosciuta più semplicemente come Legends of Tomorrow. Ecco che Legends of Tomorrow 7 stagione diventa realtà. Quando esce la settima stagione di Legends of Tomorrow, quindi? Al momento sappiamo che Mark Pedowitz, Presidente e CEO di The CW, conferma il ciclo di episodi per la stagione 2021-2021.

Insieme a questa serie, sono confermate All American per la quarta stagione, Batwoman per la terza stagione, Charmed per la quarta stagione e Dark per la quarta stagione. Si aggiungono Dynasty per la quinta stagione, Legacies per la quarta stagione, Nancy Drew per terza stagione, Riverdale per la sesta stagione, Roswell, New Mexico per la quarta stagione. Sono ufficiali anche i rinnovi di The Flash per l’ottava stagione e Walker per la seconda stagione.

Di tutti i titoli elencati non sono comunicate in contemporanea al rinnovo le date di uscita. Il debutto di Legends of Tomorrow 7 stagione è previsto per il 2022, ma attendiamo annunci ufficiali a riguardo.

Legends of Tomorrow 7 in Italia quando arriva

Una Scena Della Serie Tv Legends Of Tomorrow Credits The CW E Mediaset

Non conoscendo la data di uscita precisa negli Stati Uniti è impossibile sapere con esattezza quando arrivi Legends of Tomorrow 7 stagione nel nostro Paese. Ci aspettiamo che debutti sul canale pay Premium Action come le precedenti stagioni.

Dato che per i precedenti cicli di episodi non c’è molto scarto tra l’arrivo su The CW negli Stati Uniti e su Premium Action in Italia, confidiamo che Legends of Tomorrow 7 in Italia possa uscire già nel 2022.

Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali.

Legends of Tomorrow 7 cast, attori e personaggi

Una Scena Della Serie Legends Of Tomorrow Credits The CW E Mediaset

Nella 7 stagione di Legends of Tomorrow ci aspettiamo di ritrovare i principali attori nel cast, qui in ordine alfabetico:

Adam Tsekhman nel ruolo di Gary Green

nel ruolo di Gary Green Amy Pemberton nel ruolo di Gideon

nel ruolo di Gideon Caity Lotz nel ruolo di Sara Lance

nel ruolo di Sara Lance Dominic Purcell nel ruolo di Mick Rory

nel ruolo di Mick Rory Jes Macallan nel ruolo di Ava Sharpe

nel ruolo di Ava Sharpe Matt Ryan nel ruolo di John Constantine

nel ruolo di John Constantine Nick Zano nel ruolo di Nate Heywood

nel ruolo di Nate Heywood Olivia Swann nel ruolo di Astra Logue

nel ruolo di Astra Logue Shayan Sobhian nel ruolo di Behrad Tarazi

nel ruolo di Behrad Tarazi Tala Ashe nel ruolo di Zari Tomaz / Zari Tarazi

Restiamo in attesa di annunci ufficiali circa gli interpreti confermati per la settima stagione.