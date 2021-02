La villa californiana di Matt Damon è ora in vendita

Matt Damon, l’attore interprete delle fortunate saghe “The Bourne Identity” e “Ocean’s 11 e 12”, si è trasferito assieme alla sua famiglia (e per la prima volta lontano dal migliore amico Ben Affleck) nel loro attico di Brooklyn dopo aver messo in vendita la sua villa di Pacific Palisades per 21 milioni di dollari.

Damon e Affleck si erano trasferiti insieme alle rispettive famiglie in California nel 2012, ma oggi Matt Damon ha scelto di spostarsi nell’attico con sei camere da letto a Standish, Brooklyn, mettendo sul mercato una villa splendida in stile spagnolo in quella che è stata definita la Hollywood del XXI secolo.

Ph. Alexis Adams

La villa di Pacific Palisades della famiglia Damon è di 3.508 piedi quadrati, e, come riporta il sito Top TenRealEstateDeals.com, ha sette camere e 10 bagni, il tutto circondato da un giardino privato recintato. Il cuore della casa è l’atrio centrale, con alti soffitti in mogano e la luce che penetra dalle finestre a lucernario che si diramano verso il soggiorno. Le camere da letto sono in stile californiano e le porte in vetro mobili offrono una vista senza soluzione di continuità tra il paesaggio e l’ambiente living. La casa ha poi una cucina professionale in mogano, con ripiani in pietra blu, mentre la camera padronale è dotata di una sua terrazza privata, doppi spogliatoi, sala massaggi e bagno. La casa è intesa come un ritrovo per la famiglia e per gli amici. Non solo un luogo di passaggio: al suo interno infatti ci sono anche una sala giochi, un ufficio, un bar, una cantina con tanto di sala di degustazione, e un cinema privato.

Ph. Alexis Adams

In California ci si gode gli esterni quasi tutto l’anno, per questo la famiglia Damon gli ha dedicato una cura quasi maniacale. Nell’outdoor della villa si trovano una piscina, una spa, un’area giochi per bambini, una cascata, uno stagno koi e un lanai coperto in stile hawaiano per mangiare e rilassarsi tra le piante tropicali.