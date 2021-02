la-manager-debora-cattoni-si-confessa!

Sono stata delusa da un manager e noto regista e proprio giorni fa ne parlavo al telefono con un amico sempre del settore. Per questo ho deciso di seguire questa strada, anche se non l’avevo mai pianificata.

Questo regista reclutava attori ed attrici per il suo film che poi è diventato un cult arrivando a prendere una nomination agli oscar ad Hollywood.

Costui doveva passare per Città di Castello per incontrarsi con un noto attore. Mi fece il provino a casa mia, pretendendo atti più che sensuali sessuali oserei dire; dovevo rispettare il copione, una parte drammatica, una comica, una sensuale, e io per ciò mi sono preparata molto bene, credevo fortemente in tutto quello che facevo.

Lui mi aveva illusa, disse che ero una pietra da levigare, mi avrebbe vista bene nel ruolo drammatico.

Al mio rifiuto di toccare le sue parti intime (specifico che era nel copione ) poiché non mi trovavo su un set ma a casa mia mi sono giocata la possibilità e ho perso la parte nel film.

Mi sono ribellata, mia nonna addirittura era al piano di sotto e noi a quello di sopra, ci chiamava per mangiare l’uva essendo lei molto cortese. La situazione era imbarazzante. In quel momento ho pensato a quando mi dicevano “o la dai e la dai bene a chi conta o non farai mai niente”.

Io sono qui per dimostrare che non è così perché nel mio percorso tutto quello che ho fatto me lo sono sudato e l’ho fatto da sola senza passare da un letto ad un altro. Sono donna e manager oggi perchè ho questo istinto di voler aiutare il prossimo nel modo più onesto, come ho fatto con una nota showgirl umbra che non voglio menzionare, e come sto facendo con i miei assistiti in particolar modo con il sensitivo Salvatore Giorgio e con la pittrice Fabiana Macaluso .

Non chiedo cortesie sessuali per aiutarli, anzi cerco di collaborare con persone come me, la parola impossibile non è nel mio vocabolario.

Se avessi avuto anni fa un manager onesto avrei fatto molto più strada, ma il mio percorso era questo, Dio ha voluto così, c’è chi arriva prima e c’è chi arriva dopo, anche se non si finisce mai di arrivare, e meno male. Diffidate dai finti manager che cercano di portarvi a letto promettendovi sogni, è una storia vecchia, ma ogni tanto si deve ricordare. Circondatevi da persone serie, lontane da perverse intenzioni. Vorrei che ci fossero per questo più manager donne. Vorrei che i manager del ventunesimo secolo siano puliti almeno quanto lo sono io e abbiano in vena la voglia di realizzare veramente non solo i propri sogni ma anche quelli degli altri come ho fatto per esempio con Salvatore Giorgio; un lavoro onesto, costruito da zero, lui non era interessato ad andare in televisione, ma il suo sogno comunque era incontrare Barbara D’Urso.

Essere manager non è un gioco ma un dono. Ognuno ha la sua missione. Ringrazio Barbara D’Urso che vorrei tanto conoscere, lei è stata la prima donna che ha aperto le porte al mio assistito Salvatore, e vorrei poter raccontare la mia storia, il suo programma è il più seguito, potrei lanciare solo un buon messaggio insieme alla sua professionalità a tanti telespettatori da casa che includono gran parte dei giovani oggi. Mi auguro anche di vederla a condurre Sanremo così come le è stato predetto perché se lo merita.