italian-techspeak,-il-lato-umano-della-tecnologia

I ROBOT non hanno un’anima. Le macchine sono senza cuore. L’Intelligenza Artificiale non prevede emozioni. Ma le persone che ci lavorano, quelle sì. Donne e uomini che programmano software, creano app e più in generale contribuiscono, ogni giorno, al progresso in Italia, sono guidati da sentimenti veri e molteplici: amore, passione, dedizione. E fede incrollabile nell’universo tech.

Il lato umano della tecnologia ha segnato la prima stagione di Italian TechSpeak, serie video e podcast dedicata ai protagonisti dell’innovazione nel nostro Paese disponibile gratis e on demand sui siti di Repubblica e La Stampa e su Spotify.

Grazie alle storie raccontate da Italian TechSpeak, abbiamo scoperto che il design di un piatto utilizzato da un grande chef stellato – Davide Oldani – è ispirato al modo giocoso in cui mangia la figlia. Abbiamo ascoltato come la performance di una Ferrari risponde al talento di un ingegnere – Simone Resta, Head Of Chassis Engineering – ma anche alla tradizione artigiana della terra in cui è nata. Abbiamo capito – con Davide Casaleggio – che la politica si affida al web ma continua a rispondere all’esigenza di cambiamento di persone vere, gli elettori.

E poi abbiamo compreso quali sacrifici e sogni muovono gli ingranaggi tech. Silvia Wang, fondatrice della startup ProntoPro, si è commossa nel ricordare quanto il suo successo dipenda dal viaggio della speranza dei suoi genitori, partiti dalla Cina verso l’Italia senza neanche una valigia. E’ partito da zero anche Federico Marchetti, il fondatore di Yoox (ora a capo del colosso Yoox Net-a-Porter) che ha avviato la sua impresa in un garage-magazzino a Casalecchio di Reno, sognando la Silicon Valley. Anni dopo Marchetti – come ci ha raccontato – si è letteralmente seduto a tavola con i giganti del mondo tech come Bill Gates.

Italian TechSpeak – Mia Ceran con Federico Marchetti di Yoox Net-a-Porter: la moda libera e democratica nata in un garage

Cuore, competenze tecnologiche e capacità imprenditoriali. Un mix premiato da più di 3 milioni di streaming video sui siti di Repubblica e La Stampa, e sui social del Gruppo Gedi. A questi si aggiungono le decine di migliaia di ascolti della versione podcast, disponibile gratuitamente su Spotify e sulla piattaforma di Repubblica.it dedicata ai contenuti audio.

Sedici episodi in tutto più una “bonus track”: l’intervista a John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari. Con Elkann, imprenditore cresciuto col web e proiettato verso un futuro sempre più tecnologico, abbiamo ripercorso i principali temi trattati nelle quattro rubriche di Italian TechSpeak.

Tech & Società ha affrontato le trasformazioni in atto nella politica, nel mondo del food, nello sport e nella musica. Fail Forward ha spiegato come da piccoli (o grandi) errori possano nascere delle imprese tech di enorme successo, anche in Italia. White Mirror – ispirata a episodi della popolare serie Netflix “Black Mirror” – ha dimostrato che i progressi della robotica o dell’Intelligenza Artificiale non devono spaventare. Disrupt On, infine, ha analizzato le storie di imprenditori e aziende che hanno rivoluzionato il loro settore con strategie tech audaci e di rottura.

Italian TechSpeak, Linus e Max Pezzali: Nord Sud Ovest Tech

In questo affascinante viaggio tech ci hanno accompagnato quattro conduttori provenienti dal mondo della radio, del teatro e della tv: Linus (direttore artistico di Radio Deejay e direttore editoriale di Radio Capital), Federico Russo (speaker di Radio Deejay), Stefano Massini (firma di Repubblica, scrittore e drammaturgo) e Mia Ceran (giornalista, conduttrice tv di programmi come Quelli che il calcio).

Italian TechSpeak – La storia dell’intelligenza artificiale che ha imparato a dipingere come Rembrandt

A questi personaggi, abituati a intercettare e decifrare i cambiamenti per il loro pubblico, abbiamo chiesto di dare libero sfogo alla loro curiosità senza preoccuparsi troppo dei tecnicismi, del gergo informatico, del “techspeak” insomma. Il linguaggio semplice e informale dei conduttori, unito allo straordinario bagaglio tech degli intervistati, ha permesso di rendere comprensibili anche i temi più complessi.

I ‘dummies’, coloro che per la tecnologia si ritengono negati, troveranno in Italian TechSpeak un motivo per ricredersi. Tutti gli altri, anche i più competenti, ne troveranno uno per emozionarsi.

Italian TechSpeak è un progetto non-profit ideato da SEI.it, realizzato da Italian Tech Week con il contributo della Camera di Commercio di Torino, distribuito in collaborazione con GEDI e prodotto da Gedi Visual. Italian Tech Week è una tech conference che ha l’obiettivo di riunire le più interessanti idee, esperienze e storie, nel panorama italiano ed europeo della tecnologia. L’edizione 2020, che si sarebbe dovuta tenere a Torino a inizio estate 2020, è stata rimandata a causa dell’epidemia di Covid. Con i suoi appuntamenti virtuali, Italian TechSpeak riempie il vuoto che separa dalla prossima “tech week” che tornerà a svolgersi dal vivo nel 2021.