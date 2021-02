I 5 migliori venditori Amazon di Milano, Compra Italiano

Spread the love











Acquista Italiano, Compra Italiano, Top Vendor Milano.

I cinque migliori venditori Amazon di Milano, sono stilati in base ai feedback positivi degli ultimi dodici mesi. I feedback sono solo quelli ricevuti dalle vendite sul mercato italiano e sono un indicatore parziale del volume delle vendite, non delle entrate.

I MIGLIORI VENDITORI AMAZON DI MILANO – AMAZON TOP VENDOR MILANO 2020

In ordine alfabetico:

VIA DELLE INDUSTRIE 9/1, MEZZAGO (MB), 20883 IT

Aigostar Srl Italy s’impegna a fornire al cliente un servizio di assistenza nel rispetto degli standard massimi.

Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1 Palazzo F1, Assago (Mi), 20057 IT

Aosom è un’azienda globale specializzata in vendite online presente in Italia, USA, Canada, UK, Francia, Germania, Spagna e prossimamente in altri paesi.

Aosom propone una grande varietà di prodotti originali e di qualità per la casa, il giardino, il tempo libero e gli animali a prezzi sempre concorrenziali.

Su Aosom potrai trovare prodotti: Outsunny, specializzato nell’arredo per esterni, soluzioni per il riscaldamento e il giardinaggio; HomCom, che propone elementi e complementi di arredo per la casa e per l’ufficio, attrezzature per il fitness e giocattoli per bambini; PawHut dedicato alla cura degli animali domestici.

Prodotti di alta qualità ad un prezzo di fabbrica senza inutili e costosi passaggi di intermediari. Qualità del prodotto e il servizio.

Gli articoli in vendita sono tutti disponibili nei magazzini in Italia, gli ordini e le spedizioni vengono evasi giornalmente con corriere espresso.

Il Servizio Clienti, situato in Italia, è sempre a disposizione per ogni domanda prima o dopo la vendita, per fornire tutte le informazioni necessarie per completare l’acquisto e risolvere eventuali dubbi.

Via dei Valtorta 48, Milano, 20127 IT

Nato nel 2008, grazie alle competenze e all’expertise di un team tutto italiano, AVILIA si è rapidamente confermato come il sito di ecommerce prediletto da milioni di clienti che serve con passione e impegno.

Attento alle novità di mercato e alla qualità della propria offerta, AVILIA rafforza, giorno dopo giorno, la già consolidata brand partnership e seleziona i migliori prodotti a prezzi imbattibili.

Il Gruppo ha una consolidata identità di impegno, costanza e passione: valori che si riflettono nella personalità forte e dinamica di AVILIA.

AVILIA è tra le poche realtà completamente integrate verticalmente, senza esternalizzazioni, senza intermediari!

Vantano il più ampio assortimento online con oltre duecentomila referenze e, nonostante questo, i cataloghi sono sempre aggiornati con le ultime novità del mercato.

Assistenza, spedizioni, acquisti e vendite, ogni aspetto dell’azienda è gestito e sviluppato internamente dal Gruppo.

Un organizzazione logistica espansa su oltre 50mila mq.

Via Hoepli 5, Milano, 20121 IT

Il servizio online di HOEPLI è espressione di una delle più grandi librerie in Italia e in Europa con sede a Milano: vanta un catalogo di oltre 500.000 libri, un ventaglio di Sconti e Offerte sempre aggiornato ed estremamente conveniente e un rapidissimo Servizio di consegna in tutta Italia e in pochi giorni.

HOEPLI rappresenta un assoluto punto di riferimento per gli appassionati di libri, grazie alla sua offerta ricchissima e sempre aggiornata, e un sistema di novità e consigli librari garantito dal lavoro di quaranta librai specializzati.

VIA GALILEO GALILEI 16, SEGRATE (MI), 20090 IT

YESPRESSO s’impegna a fornire al cliente un servizio di assistenza nel rispetto degli standard massimi.

La classifica è un buon indicatore del successo complessivo di un venditore, ma non indica necessariamente la performance di vendita del venditore rispetto ai venditori simili.

Il feedback non è direttamente una misura del successo, ovviamente, ma è un indicatore parziale del volume delle vendite. Amazon afferma che “la maggior parte dei venditori riceve un feedback dal 10% al 20% delle vendite”, quindi il numero di prodotti venduti sarà probabilmente abbastanza superiore se posti in relazione ai feedback.

