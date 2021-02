grande-fratello-vip-5,-maria-teresa-ruta-su-lorella-cuccarini:”una-che-non-vorrei-mai-incontrare”

Torna al Grande Fratello Vip 5 il nome di Lorella Cuccarini, ma questa volta, a parlare di lei, sarebbe stata Maria Teresa Ruta. Come mai? Ve lo raccontiamo subito.

Durante il Late Show condotto da Tommaso Zorzi dalla casa del Grande Fratello Vip 5, la Ruta è stata sottoposta al gioco “Gira la Ruta“. Il gioco prevedeva che Maria Teresa Ruta fosse fissata a una ruota e rispondesse ad alcune domande. Ad un certo punto, Tommaso Zorzi avrebbe chiesto alla giornalista:

Dimmi una collega con la quale hai litigato e che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato

In un primo momento (forse memore dei confronti avuti con Francesco Baccini ed Alba Parietti), la Ruta si sarebbe mantenuta sul vago:

Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante ma non ci ho litigato perché ho un buon carattere…

Tommaso Zorzi, però, sarebbe stato implacabile. Offrendole uno spunto per avere un nome, avrebbe risposto anche lui alla domanda:

Allora dinne una che te ne dico una anch’io: Giulia Salemi!

E poiché è vero il detto che si prendono più mosche con il miele che con l’aceto, Maria Teresa avrebbe finalmente tirato fuori il nome dell’insegnante di Amici in mezzo a tante risate:

LA CUCCARINI!

Immediato il commento di Tommaso:”ADORO!“.

A questo punto tutti si aspettano che il conduttore del reality, Alfonso Signorini, inviti Lorella Cuccarini per un confronto face to face con Maria Teresa Ruta. Dopotutto la giornalista sarebbe solita circa questi incontri di chiarimento con personaggi dello spettacolo incrociati sulla sua via.

Maria Teresa Ruta aveva già fatto il nome della Cuccarini

Ad onor del vero, Maria Teresa Ruta avrebbe già fatto il nome della showgirl dall’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione, secondo Fanpage, la Ruta si era riferita alla querelle che la Cuccarini aveva avuto con Alberto Matano usando queste parole:

Comunque è bizzarro che la Cuccarini si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi fonte: fanpage.it

La Cuccarini si era semplicemente limitata a rispondere con queste parole: