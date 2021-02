grande-fratello-vip-5,-maria-teresa-ruta-scopre-che-tommaso-zorzi-l’ha-nominata

Aria di maretta tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta dopo quanto accaduto nella scorsa puntata. Il confronto che la Ruta ha avuto con Francesco Baccini, infatti, avrebbe deluso Tommy. Perché? La versione data da Maria Teresa era molto, molto lontana da quella che Francesco Baccini, senza risentimento, aveva fornito in diretta di fronte alla gieffina freezata.

Così Tommaso Zorzi, in nomination, a causa di quanto accaduto, aveva fatto proprio il nome di Maria Teresa Ruta. Niente di clamoroso: in questo, infatti, l’influencer è stato sempre coerente. Ogni volta che non gli è andata bene qualcosa ha sempre portato in nomination chi di dovere, Francesco Oppini e Stefania Orlando per primi.

In seguito, comunque, Tommaso e Maria Teresa avevano avuto un confronto su quanto accaduto in puntata, ma il rampollo non aveva rivelato alla giornalista di averla nominata. Di fatto, sarebbe stata Dayane Mello a svelare quanto accaduto. Durante un momento di confidenze a quattrocchi, infatti, la modella brasiliana avrebbe detto alla Ruta:

Se tu stai giocando non è un problema, perché anche loro stanno giocando. Se tu usi la tua strategia, che può essere come può non essere, chi sono loro per giudicarti? Sono i tuoi amici. Capito? Hanno cambiato amicizia, hanno fatto il percorso loro e tu ti ritrovi così essendo nominata dalla persone che ti ritenevano amica. Non lo condivido. Capisci? Mi mette tristezza […] E’ come sei io mi fossi portata Rosalinda fino alla fine e poi tu mi nomini? Allora quello che c’è stato non è esistito proprio! Mangiamo il più piccolo? La legge della natura? In questo momento anche per me Tommaso ha perso valore. fonte: isaechia.it

Maria Teresa Ruta, però, si sarebbe incattivita dopo aver scoperto il gesto di Tommaso Zorzi. E a proposito della nomination fatta avrebbe detto:

Forse sapendo che Giulia l’avrebbe nominato voleva fare bella figura e non aveva nessun altro da nominare e allora ha scelto me. Dopo le cose che gli ha detto Pupo, per non far vedere che la nominava, ha nominato me per far vedere che comunque non ha tutte queste cose. Non poteva nominare Stefania, non voleva nominare Rosalinda e chi nomina? Io non ho mai nominato né lui né Stefania: ci condivido della vita. fonte: isaechia.it

