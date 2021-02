governo-draghi,-marco-travaglio-ad-accordi&disaccordi-(nove):-“il-sostegno-di-beppe-grillo?-questa-resa-incondizionata-mi-lascia-perplesso-e-molto-triste”

Perché Beppe Grillo sostiene il governo Draghi? Da un combattente come lui mi aspettavo che vendesse un po’ più cara la pelle. Invece questa resa incondizionata mi ha lasciato un po’ perplesso e anche molto triste”. Così Marco Travaglio, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove, a proposito dell’appoggio convinto che il fondatore del M5S sta dando per la formazione dell’esecutivo dell’ex presidente della Bce. “Io non credo che si debba giudicare il governo Draghi dal suo presidente del Consiglio, quello è il minore dei problemi, forse non è nemmeno un problema perché Draghi, fino a prova contraria, è una persona onesta, persona incensurata, una persona che si è guadagnata dei meriti alla Bce contrastando i falchi tedeschi prima della svolta filoeuropeista della Merkel e quindi facendo il bene dell’Europa – ha premesso il direttore de Il Fatto Quotidiano – Perché Grillo si è arreso? Ci sono tante possibili concause, certamente da un combattente come lui mi aspettavo che vendesse un po’ più cara la pelle. Invece questa resa incondizionata senza aver sentito una parola su ciò che farà il presidente del Consiglio incaricato… Che cosa si farà delle conquiste del suo Movimento? Francamente mi ha lasciato un po’ perplesso e anche molto triste”, ha detto il giornalista ribadendo di sentirsi triste perché “quando l’ho conosciuto era un’altra cosa“.

