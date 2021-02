Spread the love











Giulio Pretelli ha svelato il motivo per cui, inizialmente lui e la sua famiglia non accettavano Giulia Salemi come fidanzata di Pierpaolo, la colpa sarebbe riconducibile ai fan dei Gregorelli, ecco cosa ha dichiarato Nella casa del Gf Vip la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventa ogni giorno più seria, i due sembrano […]

L’articolo Giulio Pretelli: ecco perché Giulia Salemi non ci piaceva, tutta colpa dei fan proviene da Leggilo.org.

