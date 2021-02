Giorno del Ricordo, (Carano) Sindaco Assago: “Ricordare, certamente, ma agire sul piano delle coscienze, affinché chi ha perso la vita non l’ha persa invano”.

“Oggi si commemora il giorno del ricordo per non dimenticare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe. E’ indubbio che non basti commemorare, bisogna agire affinché ciò non accada più” – dichiara Lara Carano, Sindaco di Assago, la quale aggiunge: “La nostra società è pervasa, ancora oggi, da gesti di odio, di discriminazione razziale, sociale e da fenomeni quali il bullismo, il mobbing e la violenza nei confronti delle donne e dei più deboli socialmente.

Si osservano anche nuove forme di violenza psicologica, agite, ogni giorno, attraverso l’utilizzo dei social, che inducono i più fragili ad esserne vittime, conducendo, in alcuni casi, al suicidio.

Il Comune di Assago vuole dar vita ad iniziative per sensibilizzare i cittadini alla cooperazione e alla collaborazione al fine di abbattere ogni forma di razzismo e di bullismo.

E’ indispensabile educare, a partire dalle scuole per l’infanzia, al rispetto degli altri, all’uso del linguaggio amichevole e gentile, alla cortesia, alle cosiddette “belle maniere”, che costituiscono il presupposto ineludibile per impedire l’insorgere della violenza e della rozzezza umana.

Si osserva come la società attuale abbia messo da parte la cortesia e la gentilezza che sono espressione di civiltà e di felice convivenza con gli altri, da ritenersi degni di rispetto e di gesti affabili, proprio in quanto se si consente che imperversi la violenza del linguaggio e del gesto violento nei confronti degli altri, avrà il sopravvento la morte della nostra civiltà e della sua evoluzione verso forme più elevate di convivenza pacifica e creativa di benessere per tutti.

Riteniamo sia doveroso che la scuola diventi fautrice di una politica dell’educazione ispirata ai principi morali della pacifica convivenza e dell’amore fraterno, sorretto dalla cortesia e dalla gentilezza verso gli altri.

La scuola ha il compito primario di essere educatrice dell’animo umano affinché in esso vivano i valori del rispetto della dignità degli altri.

Ricordare, certamente, ma agire sul piano delle coscienze, affinché chi ha perso la vita non l’ha persa invano”.