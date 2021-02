gf-vip:-urla-e-accuse-tra-la-orlando-e-giulia-salemi

Giulia Salemi ha avuto una violenta lite con Stefania Orlando a causa della nomination di Stefania; “Tu stai avendo la stessa reazione di Elisabetta”, Stefania perde le staffe contro le accuse di Giulia. La finale si avvicina e nella casa iniziano le liti da corsa al podio.

Stefania Orlando e Giulia Salemi hanno avuto uno screzio in cucina a causa della tensione da finale; mancano due settimane alla finalissima di questa eterna edizione del Gf Vip e l’ansia inizia a farsi sentire.

Giulia, mentre lavava i piatti in cucina, ha iniziato ad accusare Stefania a causa della nomination verso di lei, fatta proprio dalla Orlando; Pierpaolo Pretelli, presente in quel momento, non è riuscito a proferire parola.

“Tu pensi solo a te stessa” Stefania Orlando furiosa con Giulia Salemi

Anche se tutti cercano di mascherare la voglia sfrenata di vincere, la tensione psicologica inizia ad impazzare; mentre Giulia era intenta a lavare i piatti ha iniziato ad additare Stefania di essere falsa.

“Non è solo come colpa mia, come ti permetti di dire ciò di Pierpaolo; hai avuto un giudizio, e a maggior ragione che dici che con me non parli, ti sei permessa di giudicare il nostro rapporto, sono tre settimane. Pensi che Pierpaolo sia triste”

In un caos di parole, mentre le due semifinaliste si accusavano l’un l’altra, Stefania accusa Giulia di avere la stessa reazione di Elisabetta Gregoraci quando lei ha provato a criticare qualcosa del suo comportamento.

Giulia, di tutta risposta, ha iniziato a gridarle di essere una persona inaffidabile e di essere “caduta dalle nuvole” alla sua nomination; Stefania a quel punto è diventata incontrollabile:

“Io giudico un rapporto, ma tu sei concentrata solo sulla tua storia, sei concentrata su te stessa; cerca di farti anche una analisi; non mi dire da te non me la aspetto, da qui dentro da chi te la aspetti la nomination?”

Pierpaolo è rimasto immobile a guardare le due donne litigare, mentre tutta la casa tendeva un orecchio per ascoltare quello che stava accadendo; chi delle due la spunterà arrivando in finale? Attenderemo con ansia il prossimo live.