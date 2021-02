gf-vip,-tommaso-zorzi-cinico-e-cattivo,-parola-di-pupo

La madre di Francesco Oppini contro Pupo, in difesa di Tommaso Zorzi. Non sono piaciute nemmeno a lei, oltre che ad è una platea numerosa, le parole e gli aggettivi che l’opinionista Pupo ha rivolto all’influencer durante la diretta. Parole che hanno colpito pure Tommaso che ci è rimasto malissimo.

Non ha replicato Zorzi a tutti quegli aggettivi che Pupo ha pronunciato sul suo conto, ma si è capito benissimo, dalle sue facce, come Tommy ci sia rimasto male eccome. Alba Parietti ha scritto su Instagram un lungo post in cui prende le difese del gieffino dicendo come abbia avuto coraggio e dimostrato di essere un gran signore non replicando.

GF Vip, Pupo a Zorzi: “Cinico, cattivo, stratega ed egocentrico”

In tanti lo hanno definito un intervento, quello di Pupo, nei confronti di Zorzi, troppo sopra le righe e, quasi da cartellino rosso, soprattutto perché rivolto ad un ragazzo di 25 anni, che è chiuso nella Casa da oltre 5 mesi. E, nonostante le parole ferissero Tommaso, era evidente dalle sue espressioni, Pupo ha continuato ed ha detto:

“Io credo che Tommaso e Stefania non facciano una bella figura. Tommaso sei cinico, sufficientemente cattivo, abbastanza stratega, molto egocentrico, perfetto per far parte del nostro mondo perché noi tutti siamo un po’ così. Benvenuto nel mondo dello spettacolo”.

GF Vip, Zorzi: matador e showman della Casa

È vero: Zorzi è un protagonista, all’interno della Casa, che può piacere oppure no, talvolta sopra le righe, ma nel reality ha fatto la differenza. È stato uno showman, un matador che è riuscito ad animare l’atmosfera del reality. Non ha paura di prendere posizione e lo ha dimostrato, in questi giorni, con le liti che ha avuto con la Salemi, senza nascondere il fatto di voler chiudere con lei. E, anche a costo di diventare impopolare, ha voluto dire consa pensa. Ma non solo sulla Salemi, in genere su tutto.

GF Vip, la Parietti : “Zorzi ha una marcia in più”

La mamma di Francesco Oppini ha sottolineato come sia necessario avere rispetto per persone, come Tommaso, che hanno dato tantissimo alla trasmissione. Alba si è soffermata sul fatto che Tommaso possa avere un futuro non perché cinico, snob o arrogante ma perché ha una marcia in più di tanti altri. “Pupo mi piace ma non mi è piaciuto l’attacco a questo ragazzo

” […] Io so perfettamente cosa significhi avere le telecamere puntate addosso per cinque mesi e mezzo. Zorzi è forse il più talentuoso, quello che fuori dal gioco avrà la possibilità di continuare ad avere successo. Ma questo non perché cinico, snob o arrogante, semplicemente perché ha una marcia in più di tantissime altre persone e questo bisogna riconoscerglielo […] Mi piace Pupo, ma non mi è piaciuto l’attacco per quanto potesse essere divertente quello che diceva lo diceva a un ragazzo di 24 anni molto stressato”.

GF Vip, Alba: “Tommaso è troppo intelligente e sensibile”

La Parietti spiega che Tommaso è portato per il mondo dello spettacolo: “È molto intelligente – dice – forse troppo: per fare questo lavoro bisogna essere un po’ meno intelligenti, un po’ meno sensibili e farsi scivolare addosso le cose, e lui in questo non è maestro”.