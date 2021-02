gf-vip,-giulia-salemi:-proposta-indecente-a-pierpaolo

L’influencer vuole arrivare a ogni costo in finale e, quindi, usa ogni mezzo a sua disposizione per accaparrarsi consensi. Ma le telecamere hanno registrato la sua “strategia” svelata a Pierpaolo e il web si è infuriato: “Vergognati”.

Critiche a non finire dei telespettatori del Grande Fratello Vip, che non hanno apprezzato affatto il metodo con il quale l’influencer ha pensato per cercare di mettersi in mostra e, quindi cercare di conquistare la finale.

Giulia Salemi, personaggio controverso nella Casa e fuori

La Salemi è una vippona che non piace a tutti. Anzi, a molti non piace, anche se è una concorrente che sta lasciando il segno, sia in positivo che in negativo, visto che spesso non ha uscite brillanti: spesso è protagonista di scivoloni per i quali paga le conseguenze.

Come qualche giorno fa quando si è resa protagonista di una gaffe piuttosto pesante, che i fan non le hanno perdonato. Davanti a Dayane Mello, infatti, si è lasciata scappare: “Se io sto male, beati voi che riuscite a farvi scivolare le cose addosso…”. E anche se ha poi cercato di rimediare allo scivolone, su Twitter i fan hanno detto:

“Si sarà anche resa conto di essere stata indelicata con Dayane, ma ciò dimostra quanto sia bambina e vittima”.

GF Vip, Giulia a Pierpa: “Dobbiamo inventarci qualcosa”

In un video, diffuso su Twitter da alcuni follower, l’influencer, mentre sta in cucina con Pierpaolo, come spiega il Correre dello Sport, dice:

“Quando gli altri dormono, è lì che dobbiamo approfittarne. Le telecamere sono tutte per noi e dobbiamo inventarci qualcosa…”.

I telespettatori del Grande Fratello Vip non hanno gradito il metodo escogitato dall’influencer per mettersi ancora di più in mostra e provare a conquistare la finale. Se Pierpaolo Pretelli ha già ottenuto l’accesso alla finale del reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, la Salemi, invece, si ritrova spesso in nomination, essendo un personaggio che, sia nella Casa che fuori, provoca critiche e divisioni.

GF Vip, la frase di Giulia divide i fan

Insomma, la frase ha diviso i fan. Se i sostenitori dei Prelemi non vedono, nell’affermazione di Giulia, nulla di grave se non una battuta ironica. Gli hater, invece, la criticano aspramente e l’accusano di essere falsa e opportunista.