Francesco Facchinetti ospite a Casa Chi si è sbilanciato in un commento senza filtri sul concorrente del GF Vip Tommaso Zorzi: ecco che cosa ha detto. Francesco Facchinetti durante “Casa Chi”, il format Instagram della rivista “Chi”, non si è trattenuto e si è lasciato andare in una lode all’influencer e attuale concorrente nella Casa […]

L’articolo Francesco Facchinetti su Tommaso Zorzi: “Non vincerà il GF Vip, ma…” proviene da Leggilo.org.

