francesca-chillemi-tuona-contro-diana-del-bufalo:-“ti-devi-vergognare!”

Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo sono due delle simpaticissime protagoniste della serie tv amatissima “Che Dio ci aiuti!”.

In diverse occasioni le due ragazze hanno rivelato di non essere solo colleghe di set ma vere e proprie amiche, di essersi conosciute appunto sul set di Che dio ci aiuti ma poi, con il tempo, di aver legato molto e ora di frequentarsi anche fuori, nella vita privata.

La serie tv Che Dio ci aiuti è seguitissima e ormai da dieci anni che va avanti anche se qualche protagonista, anche molto amato, è uscito di scena, come Lino Guanciale ma altri ne sono arrivati. E’ una serie che non conosce stanchezza e il pubblico da casa è tanto affezionato al personaggio di Azzurra appunto interpretato da una bravissima e scoppiettante da Francesca Chillemi che, negli anni, ha saputo cambiare ed evolversi ma non deludendo mai.

Francesca Chillemi dice a Diana del Bufalo: “Ti devi vergognare”

Sul set di Che Dio ci aiuti si scherza molto e si festeggia anche e così hanno fatto i protagonisti della serie quando è stato il compleanno di Diana Del Bufalo che ha compiuto 31 anni.

Diana del Bufalo, che tutti conosciamo fin dagli esordi perché ha iniziato la sua carriera come concorrente di Amici di Maria de Filippi non aveva altro modo di festeggiare il suo compleanno che sul set perché le ore di fiction sono tantissime e in ritmi che devono seguire sono frenetici. E così è stata portata una torta sul set e tutti i protagonisti hanno festeggiato in quel modo la loro amica e collega.

E a quel punto che Francesca Chillemmi, scherzando, ha avuto da ridire su Diana Del Bufalo. E tutto è stato ripreso nelle storie postate poi su Instagram dove si vede Diana del Bufalo che mangia due pezzi di torta, e la Chillemi che le dice: “Ti devi vergognare Diana, hai mangiato due pezzi di torta, ne potevi mangiare un quarto ma non due”.

Francesca Chillemi ha detto a Italia Si: “Nessuno può svalutarmi”

L’attrice siciliana Francesca Chillemi, qualche giorno fa, è andata ospite da Marco Liorni a Itala si, è salita sul podio e ha da lì ha voluto trasmettere un messaggio importante e ha detto: “Io oggi salgo sul podio per dire di non dubitare di noi stessi, se anche arrivano dei giudizi sbagliati: vanno accettati, ma nessuno può avere il potere di svalutarti. Spesso i giudizi altrui ci fanno dubitare di quello che siamo noi e di come ci vediamo”.

