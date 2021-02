Spread the love











Un vero e proprio cambio look per l’imprenditore Flavio Briatore che si è mostrato ai suoi fan decisamente diverso e “ringiovanito” Continua a far parlare di se Flavio Briatore e questa volta al centro del pettegolezzo è finito il suo nuovo look. Nulla di eclatante ma come sempre l’imprenditore sa come scatenare i suoi fan. […]

L’articolo Flavio Briatore irriconoscibile, cambio look: i fan “Mostri 10 anni in meno!” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...