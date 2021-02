eresia,-il-nuovo-libro-di-massimo-citro-edito-da-byoblu-edizioni

11/02/2021 – Oggi si festeggia l’arrivo delle copie fresche di stampa del nuovo libro di Byoblu Edizioni: “ERESIA, riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia di Covid-19” del dottor Massimo Citro Della Riva.

Tragedia per alcuni, commedia per altri, farsa per altri ancora, la pandemia 2020 è stata una rappresentazione. Della quale l’autore (medico, storico e ricercatore indipendente di biofisica) prende in esame il protagonista, il virus, traendo dalla letteratura e dall’esperienza preziosi suggerimenti di prevenzione e di cura; il palcoscenico, ovvero il laboratorio di Wuhan; il primo attore, ovvero l’OMS e la prima attrice, la Paura, che ha trasformato la pandemia in pandemonio.

Vengono esaminati gli annunci pandemici e i copioni che si ripetono, s’indaga sui numerosi scandali dall’affaire Montagnier, alla lettera dei medici al ministro, fino alla plateale frode del Lancet-gate per cui due fra le più titolate riviste di Medicina al mondo pubblicano uno studio inventato di sana pianta per far sparire dalla circolazione il farmaco più efficace nella cura della CoViD-19.