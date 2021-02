elisa-isoardi-dice-a-caterina-balivo,-che-non-gradisce-“adesso-…”

Spread the love











Elisa Isoardi, che ha da poco concluso la sua esperienza di ballerina in coppia con Raimondo Todaro a Ballando con le stelle, il fortunatissimo programma di Milly Carlucci che va in onda il sabato sera, attualmente non ha ancora trovato un altro programma per sé in tv e si consola facendo delle ospitate, molto spesso, da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, un programma Rai. Qualche giorno fa Elisa Isoardi è andata anche andata ospite da Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo che va on onda il sabato pomeriggio si canale 5 e si è detta pronta ad intraprendere anche altre avventure e qualcuno ha pensato che stesse pensando anche di passare a canale 5.

Elisa Isoardi e Caterina Balivo a pranzo insieme

Elisa Isoardi, che attualmente, dicevamo, è senza lavoro perché orfana de la prova del cuoco , trasmissione che è stata, ormai, cancellata dai palinsesti e sostituita dal nuovo programma di Antonella Clerici, E’ sempre mezzogiorno, ha postato sui social una storia insieme alla sua amica Caterina Balivo. Dunque, tra le due non c’è maretta come qualcuno ha lasciato intendere a causa del programma a cui partecipa Caterina Balivo come giudice Il cantante mascherato. Infatti, si era detto che all’inizio il posto in giuria fosse per Elisa Isoardi e che all’ultimo Milly Carlucci avrebbe cambiato idea preferendole Caterina Balivo, e che per questo tra la Isoardi e la Balivo ci fosse un po’ di freddezza. Invece, così non è visto che le due sono a pranzo insieme e ridano e scherzano.

Dunque, nessuna rivalità ma, piuttosto, amicizia.

Elisa Isoardi a Caterina Balivo “Te la regalerò”

Durante il pranzo le due giovani donne hanno postato sui social per qualche frammento una storia, e Elisa Isoardi ha detto alla Balivo: “Adesso prendiamo una sorellina e la regaliamo a Caterina”, riferendosi al suo cane Zenit.

E, poichè la Balivo opponeva resistenza, la Isoardi ha insistito: “Chiedi ai tuoi bimbi se vogliono un cane”.

Ma la Balivo le ha risposto tra le risate: “Credici, credici, assolutamente no”.

La Isoardi, senza arrendersi, ha insistito appellandosi ai bambini della Balivo, Guido Alberto e Cora e nel video si è rivolta direttamente a loro dicendo: “Voi bambini volete un cane? Fai vedere questa storia ai tuoi bimbi!”

Poi le due giovani donne hanno postato una foto corredata dalla seguente didascalia: “Una volta ragazze”.

