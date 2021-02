Daydreamer: la puntata di oggi è su Mediaset Play!

Mediaset Play Daydreamer puntata di oggi in tv

Posso guardare la puntata di oggi di Daydreamer su Mediaset Play invece che in tv? Continua anche giovedì 11 febbraio 2021 l’appuntamento quotidiano con Daydreamer-Le ali del sogno, l’amatissima soap opera turca che dallo scorso 25 gennaio è tornata ad occupare il daytime di Canale 5.

A partire infatti da quella data Erkenci Kus, nel titolo originale, torna in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 16:45 alle 17:10 circa.

Come fare però a seguire la diretta se in quel lasso di tempo non hai a disposizione il tuo televisore? In questo caso la soluzione si chiama Mediaset Play, la piattaforma gratuita dove rivedere o seguire in diretta tutte le puntate di Daydreamer- Le ali del sogno.

Can Yaman e Demet Ozdemir In Daydreamer Le Ali Del Sogno, Credits Mediaset

Daydreamer puntata di oggi streaming

Se oggi non riesci a seguire la nuova puntata di Daydreamer niente paura, perché puoi sempre recuperarla gratis e in streaming su Mediaset Play! Stiamo parlando del servizio streaming offerto da Mediaset con il quale recuperare, o vedere in diretta televisiva, tutti i programmi in onda sui canali della rete.

La piattaforma ti permette infatti di accedere alle dirette televisive proprio durante la messa in onda. Per farlo, però, è necessario sapere l’orario esatto in cui sintonizzarsi sulla piattaforma. Ecco quindi di seguito i nuovi orari di Daydreamer.

Daydreamer puntata di oggi ora

A che ora oggi Daydreamer va in onda in tv e in streaming su Mediaset Play? Ecco i nuovi orari della soap a partire dalle modifiche in vigore da lunedì 25 gennaio 2021:

Daydreamer daytime : dal lunedì al venerdì un episodio frazionato dalle ore 16:45 alle 17:10 circa su Canale 5

: dal lunedì al venerdì un episodio frazionato dalle ore circa su Canale 5 Daydreamer prima serata: martedì sera con tre episodi e mezzo dalle ore 21:45 alle 00:20 circa su Canale 5

ATTENZIONE: la programmazione di Daydreamer su Canale 5 è soggetta a variazioni