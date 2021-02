coppa-italia,-atalanta-napoli-3-1:-voti,-highlights-e-tabellino

La partita di Coppa Italia, Atalanta-Napoli si è conclusa 3-1 con gli orobici che in finale sfideranno la Juventus

(@GettyImages)

90′ di forti emozioni in questo mercoledì dedicata alla seconda partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Atalanta-Napoli è finita con una vittoria per gli orobici che sono riusciti a passare in finale per la 6° volta nella loro storia e per la prima volta contro la Juventus.

Nonostante gli azzurri di Gattuso desideravano riscattare il momento no della squadra, non ci sono riusciti e questo causa ulteriori malumori all’interno della società. Troppi errori hanno pagato, ancora una volta, e Matteo Pessina, insieme a Duvan Zapata non lasciano scampo agli avversari.

Atalanta-Napoli: voti, highlights e tabellino

(@GettyImages)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 7; Toloi 6, Palomino 5.5 (72′ Caldara 6), Djimsiti 6; Sutalo 6.5, De Roon 6, Freuler 6.5, Gosens 6.5; Pessina 8; Muriel 6 (56′ Ilicic 6.5), Zapata 7.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5.5, Maksimovic 4.5, Hysaj 5(42′ Mario Rui 5.5); Elmas 5 (46′ Politano 5.5), Bakayoko 5.5 (64′ Demme 5.5), Zielinski 5 (64′ Lobotka 5.5); Lozano 6.5, Osimhen 5.5 (79′ Petagna 5), Insigne 5.

MARCATORI: 10′ Zapata (A), 16′ 78′ Pessina (A), 53′ Lozano (N),

AMMONITI: 7′ Palomino (A), 25′ Hysaj, 74′ Di Lorenzo (N), 90’+2 Insigne (N).