celebrity-hunted-2,-ecco-il-cast-del-reality:-l’annuncio-di-diletta-leotta

Celebrity Hunted 2: è tutto pronto per la nuova edizione del reality, targato Amazon Prime. Alla fine le indiscrezioni sono state confermate: Diletta Leotta farà parte del cast delle star. Ed è stata proprio la stessa conduttrice televisiva a svelare il resto della squadra in una storia Instagram.

E in effetti, alle spalle della conduttrice, appare il team al completo di quest’anno. Infatti troviamo, oltre a Diletta Leotta: Boss Doms, Achille Lauro, Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie e Miss Keta. I vip dovranno scappare per 14 giorni e non farsi trovare da un gruppo di “cacciatori”.

Celebrity Hunted2 2, spopola il video della Leotta con le “prede”

Lo ha rivelato direttamente Diletta Leotta, volto di punta di Dazn. Più che una rivelazione è una conferma delle indiscrezioni che giravano da tempo in rete e che vedevano la conduttrice sportiva fra i partecipanti al nuovo reality, Celebrity Hunted, arrivato alla sua seconda edizione. Accanto a lei (non ci sarà Can Yaman, come ipotizzato all’inizio), ma solo lei e un cast stellare composto da: Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie, Boss Doms, Achille Lauro, e Miss Keta. La foto del gruppo di vip è stata postata anche sul profilo Instagram di Achille Lauro.

Celebrity Hunted 2, la “caccia” ai vip è servita

Nelle storie di Instagram la Leotta scrive:

“Ragazzi, ho una comunicazione molto importante da farvi: siamo tutti super allineati e siamo il cast di Celebrity Hunted 2”,

riferisce tra l’entusiasmo generale. E alle sue spalle, come scrive inews24, appare il team al completo di quest’anno. E i vip sono tutti euforici e contentissimi, in poche parole non vedono l’ora di cominciare e mettersi alla prova. In cosa consiste il reality? Tutti questi dovranno scappare per 14 giorni dai ‘cacciatori’ . Questa seconda stagione offrirà una nuova emozionante avventura con una narrazione innovativa, intrisa di momenti di suspense e coinvolgenti, insieme una buona dose di leggerezza.

Celebrity Hunted 2, ecco come funzionerà

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è un real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

I ‘cacciatori’ potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazione utili per la “caccia”.

I vip protagonisti dovranno stare attenti anche all’uso di cellulare e dell’unica carta di credito a disposizione per non far rintracciare la propria posizione.



Il format Banijay Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.