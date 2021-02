Home » News » Diletta Leotta » Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Ci hanno rubato tutto”

Ladri in casa della sorella di Belen e del suo compagno Ignazio Moser: abitazione devastata a Trento, rubato di tutto e Ignazio fuori di sé augura il peggio a “questi scarti della società”, per usare le parole con cui descrive i ladri il figlio di Francesco Moser su Instagram.

L’ex ciclista non ha mezzi termini per descrivere il brutto episodio che ha visto protagonisti lui e Cecilia Rodriguez ed augura di spendere i soldi in medicine utilizzando le stesse anche per i loro cari. Insomma, una reazione a dir poco rabbiosa per chi si è sentito violato nell’intimità.

Cecilia e Ignazio Moser, svaligiato l’appartamento a Trento

Leggi anche: Cecilia e Ignazio crisi superata: uscita in bici insieme

Brutta disavventura nei giorni scorsi accaduta a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La coppia formata dall’ex ciclista, e della showgirl argentina, sorella di Belen, rientrando nella propria casa di Trento ha trovato l’abitazione completamente sottosopra e depredata di tutto ciò che avesse anche il benché minimo valore. Reazione dura e rabbiosa di Ignazio che ha postato su Instagram il suo sfogo raccontando la disavventura.

L’ex ciclista: “Spero spenderete i soldi per le medicine per voi e i vostri cari”

L’ex ciclista ha parole decise per descrivere il brutto episodio che ha visto protagonisti lui e Cecilia Rodriguez, ed augura di spendere i soldi in medicine perché non esiste giustificazione per ciò che è stato fatto. Moser scrive su Instagram:

“Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere”

Ignazio Moser: “Violentata l’intimità casalinga”

Ignazio Moser non ha specificato cosa sia stato portato via dalla casa che condivide con Cecilia, ma è chiaro che, al di là del valore della refurtiva, fra l’altro si dice molto alto, il danno maggiore è arrivato dal gesto di vedere la propria abitazione devastata. Ignazio, infatti sottolinea che è proprio questa violazione dell’intimità che più faccia male:

Potrebbe interessarti: Cecilia e Ignazio Moser aria di riavvicinamento?

“Non esiste giustificazione per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.

Furti in casa dei vip, fermati i ladri acrobati

E intanto, la squadra mobile di Milano ha fermato quattro ladri acrobati specializzati in furti in appartamenti di vip in centro a Milano. Recuperati gioielli e beni preziosi rubati a Diletta Leotta e alla cognata-influencer Eleonora Incardona. Hanno recuperato una refurtiva di oltre 150mila euro tra orologi e le borse griffate e capi d’abbigliamento di alta moda.