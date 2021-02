I brutti ma buoni senza glutine sono degli ottimi dolcetti croccanti a base di meringa e nocciole originari del nord, che ormai sono entrati a far parte dell’assortimento di biscotteria secca di tutta Italia

Il successo di questa ricetta deriva dai pochissimi ingredienti genuini utilizzati, dalla facilità di preparazione e dal loro sapore irresistibile, che non ti aspetteresti mai basandoti solo sul loro aspetto bruttino, grezzo e irregolare.

Senza glutine, i brutti ma buoni sono anche un’ottima ricetta di riciclo per gli albumi avanzati e sono perfetti per essere regalati.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

250 g Nocciole in granella

250 g Zucchero Semolato

125 g Albumi

Cannella in polvere

Preparazione

Per preparare la ricetta dei brutti ma buoni senza glutine, mettete l’albume in un recipiente capiente e cominciate a lavorare con le fruste elettriche. Appena comincia a sbiancare, unite lo zucchero in due volte. Sbattete fino a che il composto risulterà sodo e ben strutturato.

Travasate in un pentolino, aggiungete la granella di nocciole, spolverate con la cannella e mescolate delicatamente.

Ponete il pentolino sul fuoco a fiamma bassa, mescolando in continuazione, fino a che il composto non imbrunirà e diventerà più pastoso.

Su una teglia ricoperta di carta forno e con l’aiuto di un cucchiaio formate tanti mucchietti di impasto. Passate in forno caldo a 180 gradi per 25 minuti. Una volta sfornati, lasciate freddare completamente i Brutti ma buoni prima di gustarli.